Změna. Indie předstihla Čínu v dovozu chytrých telefonů do Spojených států

Indie předstihla Čínu a stala se největším dovozcem chytrých telefonů do Spojených států. Telefony sestavené v Indii měly ve druhém čtvrtletí na celkovém dovozu těchto přístrojů do USA podíl 44 procent, což je výrazný nárůst ve srovnání s 13 procenty ve stejném období loni.

Celková výroba chytrých telefonů v Indii meziročně stoupla o 240 procent, vyplývá z pondělní zprávy výzkumné společnosti Canalys. Údaje odrážejí posun ve výrobním dodavatelském řetězci kvůli nejistotě vyvolané cly.

Naopak podíl Číny na dovozu chytrých telefonů do USA za tři měsíce do konce června klesl na 25 procent z 61 procent v předchozím roce. Zvýšil se také podíl Vietnamu na dovozu telefonů do USA, a to na 30 procent. Byl tudíž také vyšší než podíl Číny.

Pomohl přesun společnosti Apple

Nárůst odbytu z Indie byl způsoben především zrychleným přesunem společnosti Apple do této země v době zvýšené obchodní nejistoty mezi USA a Čínou, upozornil hlavní analytik společnosti Canalys Sanyama Chaurasia. Apple podle některých zdrojů urychluje plány na přesun výroby většiny iPhonů, které prodává v USA, do továren v Indii. Cílem firmy je vyrábět v příštích letech asi čtvrtinu všech iPhonů v této zemi.

Americký prezident Donald Trump pohrozil Applu dalšími cly a vyzval generálního ředitele firmy Tima Cooka, aby vyráběl iPhony v USA. To by podle některých odborníků bylo téměř nemožné, protože by to iPhony zdražilo. Zatímco řada důležitých produktů Applu, včetně iPhonů a notebooků Mac, získala výjimku z Trumpových tzv. recipročních cel, úředníci varovali, že by tato výjimka mohla být jen dočasná.

Firmy Samsung Electronic a Motorola, což jsou konkurenti Applu, se také snaží do Indie přesunout montáž chytrých telefonů určených pro americký trh. Jejich přesun je ale podle firmy Canalys výrazně pomalejší a ve srovnání s Applem také má omezený rozsah.

Celkový odbyt iPhonů určených pro americký trh se ve druhém čtvrtletí meziročně snížil o 11 procent na 13,3 milionu kusů. V předchozím čtvrtletí naopak o 25 procent vzrostl, upozorňuje zpráva společnosti Canalys. Apple je jedničkou na americkém trhu s podílem 56 procent.

Odbyt ukazuje počet přístrojů odeslaných maloobchodníkům. Neodrážejí sice konečný prodej, ale je rovněž ukazatelem poptávky na trhu.