Zemřel ekonom Michal Mejstřík. Podlehl koronaviru

Ve věku 68 let zemřel profesor ekonomie Michal Mejstřík, bývalý člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově, který Mejstřík spoluzakládal a kde působil, magazínu Forbes potvrdil, že profesor ekonomie zemřel v souvislosti s onemocněním covid-19.

"Jsou zprávy, kterým člověk odmítá uvěřit. Jednou z nich je úmrtí ctěného kolegy z FSV UK, ekonoma, přítele prof. Michala Mejstříka. Čest jeho památce," informoval ve čtvrtek o Mejstříkově úmrtí na sociální síti Twitter moderátor Václav Moravec.

"R.I.P. Pan profesor Mejstřík v první vlně radil ÚKŠ, jak se vypořádat s ekonomickými dopady covidu. Je mi to moc líto," reagoval na Twitteru předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

"Úmrtí Michala Mejstříka je velkou ztrátou pro celou českou ekonomickou obec. Celá česká společnost v něm ovšem ztrácí osobnost, která dokázala jedinečným způsobem snoubit svět akademické ekonomie, včetně univerzitní výchovy budoucích generací ekonomů, se světem praktického hospodářského života, byznysu a ekonomické diplomacie," uvedl ekonom a bývalý člen NERV Lukáš Kovanda s tím, že Mejstříkovo působení mělo podle něj mezinárodní přesah.

Michal?! 🙏 V době naší vlády můj poradce, přítel, vzdělaný, slušný a chytrý chlap.. Spolu s @M_Zamecnik skvělí kuchaři, kteří dobře věděli, že nezkažené jídlo je podmínkou nezkaženého přemýšlení..Dej mu Bůh věčný mír. Byla to opravdová osobnost. https://t.co/KZ3661KKIT — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 7, 2021

Mejstřík působil mimo jiné na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a byl členem občanské iniciativy KoroNERV-20. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na práci platformy podílejí zdarma. Dalšími členy skupiny jsou například bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl či ekonom Tomáš Sedláček.

Ekonom se v 90. letech rovněž podílel na založení Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE). V letech 2009 až 2014 byl členem NERV. Již během této doby prosazoval důraz na zlepšení tuzemských institucí, infrastruktury a podpory inovací založených na vzdělávání.

Jsem zdrcen touto zprávou. Budu vzpomínat v dobrém na profesora Michala Mejstříka. Renesanční osobnost, expert a milý člověk. Těžko uvěřit, že není mezi námi. https://t.co/hKeOxFW8Q9 — Jan Juchelka (@JanJuchelka) January 7, 2021

Předloni v rozhovoru pro týdeník Ekonom v této souvislosti připomněl, že Česko se potřebuje přestat ohlížet do minulosti a stanovit si jasné dlouhodobé cíle, jak modernizovat. "Jestli něco české politice škodí, tak jsou to ty nekonečné návraty do minulosti a neschopnost si říct, co chceme v budoucnu, a systematicky to prosadit," uvedl tehdy pro Ekonom s tím, že zároveň zužování problému budoucí konkurenceschopnosti Česka jen na pár krátkodobých cílů považuje za "setrvalé selhávání všech českých premiérů a vlád".

Mejstřík se narodil 6. června 1952 v Kolíně, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pak pracoval v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Po roce 1990 Mejstřík studoval na Londýnské ekonomické škole. Později se stal šéfem poradenské společnosti EEIP, v letech 2002 až 2007 zasedal v dozorčích radách několika krajských distributorů plynu, působil také dva roky jako předseda dozorčí rady ČSA.

Od roku 2016 byl Mejstřík rovněž honorárním konzulem Korejské republiky v ČR. Agentura ČTK připomněla, že za svůj život obdržel řadu odborných ocenění - například v roce 2009 Cenu rektora UK za publikaci Základní principy bankovnictví, které byl spoluautorem, a v roce 2015 Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku vydanou Nakladatelstvím Karolinum (za publikaci Teorie a praxe bankovnictví).

