YouTube spustí v USA televizní službu, konkurovat bude tradičním poskytovatelům kabelovky

Los Angeles - Internetový portál pro sdílení videí YouTube spustí ve Spojených státech televizní službu, která bude konkurovat kabelovým televizním sítím. Služba YouTube TV bude za měsíční poplatek 35 dolarů (zhruba 900 Kč) umožňovat prostřednictvím internetu sledování více než 40 kanálů, včetně stanic předních televizí ABC, CBS, Fox, NBC či ESPN. Uživatelé si navíc budou moci vybrané pořady až na devět měsíců uložit.

Služba by měla zahájit provoz během několika příštích měsíců, zpočátku však bude omezena pouze na několik měst. "Je to živá televize vytvořená pro YouTube generaci," uvedl manažer společnosti Christian Oestlien. "Pro ty, kteří chtějí sledovat, co chtějí, kdy chtějí a jak chtějí," dodal.

Podle analytika Paula Verny ze společnosti eMarketer představuje YouTube reálnou hrozbu pro tradiční poskytovatele kabelové televize. "YouTube je již nyní mimořádně dobře zavedená značka v oblasti videa a její aplikace jsou prakticky všude," řekl Verna serveru BBC.

autor: ČTK