Kvůli ptačí chřipce veterináři prověří 150 tisíc kusů drůbeže. Je od divokých kachen, říká chovatel

před 15 minutami

V okruhu desti kilometrů od ohniska nákazy je 150 tisíc kusů drůbeže. Vetrináři nyní tyto chovy začnou zkoumat. Chovatelé nesmí ptáky přemísťovat. Pokud drůbež uhyne, musí to ohlásit. Velcí chovatelé zatím čekají na informace od veterinářů

Praha - V nejbližším okruhu farem, kde veterináři objevili ptačí chřipku se nachází přibližně 150 000 kusů drůbeže. Nyní se bude zkoumat, zda v těchto chovech, které jsou do deseti kilometrů od ohniska, choroba není, řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. V tříkilometrovém ochranném pásmu je pak reprodukční chov kachen.

Veterináři dnes potvrdili výskyt vysokopatogenní ptačí chřipky na území České republiky po zhruba deseti letech. Jde o dvě ohniska na jižní Moravě.

V těchto pásmech zatím nesmějí chovatelé ptáky přemísťovat. Pokud drůbež uhyne, musí to ohlásit. "Chtěl bych apelovat na chovatele a zemědělce, aby ve chvíli, kdy dojde k úhynu v jejich chovu, neměli ambici to jakkoliv skrývat, ale aby to nahlásili státní veterinární správě," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pokud veterináři budou muset drůbež likvidovat, dostanou zemědělci od státu odškodnění.

Zatím je potvrzeno, že jde o vysoce patogenní typ chřipky H5, který ale není nebezpečný pro lidi. Podle Semeráda nejspíš jde o takzvaný H5N8, což se potvrdí během dnešního dne.

Podle krajské veterinární správy ptačí chřipka postihla v Ivančicích na Brněnsku 20 kusů drůbeže, ta už je utracená. V Moravském Krumlově na Znojemsku čeká utracení sto kusů drůbeže v zahrádkářské kolonii. V obou případech jde o izolované malochovy. Veterinární správa potvrdila také výskyt ptačí chřipky u labutí na řece Jihlavě, která protéká Ivančicemi.

Bude to od kachen, říká chovatel

Nákaza se zřejmě dostala do moravskokrumlovského chovu drůbeže Pavla Kocandy od divokých kachen, které přilétají na sousedův rybníček, řekl chovatel agentuře ČTK. Kocanda uvedl, že k němu mají dnes přijet veterináři a říct, co s desítkami zvířat udělají. Více však záležitost komentovat odmítl. Jeho malé hospodářství je v okrajové místní části Rakšice.

Jihomoravský ředitel Státní veterinární správy Jaroslav Salava předpokládá, že veterináři drůbež injekcemi utratí ve čtvrtek. Pravděpodobné je, že u toho budou asistovat hasiči, potvrdil jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. "Zatím neznám podrobnosti. Obecně však můžeme díky ochranným a dekontaminačním prostředkům vstupovat do prostor, kam lidé normálně nesmí," řekl Mikoška.

Velcí chovatelé zatím čekají na informace od veterinářů. "Dosud se nás to nijak nedotýká a naše chovy jsou pod trvalým veterinárním dohledem. Předpokládám, že nás bude dnes veterinární správa informovat," řekl předseda představenstva společnosti Integra Petr Krul. Společnost sídlí v Žabčicích na Brněnsku, má však chov například i v Miroslavi, což je od Moravského Krumlova zhruba 15 kilometrů.

Nákaza vysoce patogenním typem viru ptačí chřipky H5 zasáhla i chov zhruba 20 kusů drůbeže v Ivančicích a potvrzený je také úhyn labutí na řece Jihlavě, která protéká Ivančicemi. Virus není přenosný na člověka.

Ptačí chřipka se v Česku objevila téměř po deseti letech. Na konci loňského roku ohlásilo první výskyt ptačí chřipky na svém území Slovensko.

autoři: ČTK, Ekonomika