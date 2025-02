S dubnem přijdou změny v důchodech. Někteří lidé dostanou penzi dřív

Česká správa sociálního zabezpečení změní od dubna dvěma pětinám důchodců a důchodkyň termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Týká se to víc než 1,16 milionu lidí. Peníze budou dostávat o deset dnů dřív, tedy jen v první polovině měsíce.

Do seniorských domovů a dalších zařízení pak od července důchody dorazí místo 15. dne v měsíci vždy už 12. den. Úřad to ve čtvrtek oznámil v tiskové zprávě. U důchodů, které správa posílá do zahraničí, se termíny nemění.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody od správy sociálního zabezpečení pobíralo na konci loňska téměř 2,85 milionu lidí. Změna termínu se týká téměř 1,2 milionu lidí, upřesnilo oddělení komunikace správy.

Podle něj úřad u nových penzí dlouhodobě už data ve druhé polovině měsíce nepřiděluje. V roce 2023 celkem 2,22 milionu výplat důchodů provedla správa na účet, necelých 600 tisíc poštou a 24 tisíc do domovů.

Penze se zatím posílají vždy v sudých dnech, a to do 24. dne v měsíci. Výplatních termínů tak od dubna ubude, zůstane jich sedm. Nově budou už jen v první polovině měsíce.

Těm, kteří dostávají penzi ve druhé půli, dorazí peníze o deset dnů dřív. Například lidé, kteří mají důchod vždy osmnáctého v měsíci, ho v tento den obdrží naposledy v březnu. Od dubna ho budou mít vždy už osmého. Obyvatelé domovů dostanou 15. den v měsíci důchod naposledy v červnu. Od července penzi budou mít každý měsíc vždy už dvanáctého.

Správa podotkla, že s Českou národní bankou a Českou poštou je změna dohodnutá. Informace včas dostanou i všichni příjemci. Úřad jim pošle v březnu dopis poštou či do datové schránky, pokud ji mají. Změna splatnosti bude i ve zprávě u platby na účet či na výplatním dokladu.

Do domovů listy dorazí v červnu. Posunem termínu přeplatky nevzniknou, nikomu se tak pobíraná částka nijak upravovat nebude, uvedlo oddělení komunikace.

