Úvěry u stavebního spoření budou opět levnější než hypotéky, tvrdí šéf ČMSS

před 4 hodinami

Levnější úvěry a garance jejich úročení by měly podle odhadů ČMSS zvýšit zájem o nové smlouvy o stavebních spořeních i o úvěry.

Praha - Úrokové sazby hypoték by měly na konci letošního roku překonat tři procenta, zatímco sazby u úvěrů ze stavebního spoření by měly být o zhruba půl procentního bodu nižší. Vyplývá to z odhadů Českomoravské stavební spořitelny, o kterých informoval na setkání s novináři její šéf Tomáš Kořínek.

"Vrací se období, kdy budou úvěry od stavebních spořitelen levnější než hypotéky. Naposledy tomu tak bylo před rokem 2010," uvedl Kořínek. Upozornil, že podle údajů ČNB z počátku roku průměrná úroková sazba úvěrů od stavebních spořitelen byla 2,07 procenta, zatímco průměrná sazba hypoték byla 2,32 procenta.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

Kořínek zároveň upozornil, že díky nastavenému systému mají klienti stavebních spořitelen garanci úrokové sazby řádného úvěru ze stavebního spoření. "Po dobu spořícího cyklu - tedy alespoň šest let - držíme klientovi garanci sazby řádného úvěru vzniklé při uzavření smlouvy," uvedl. Dodal, že stavební spoření je právě historicky nejúspěšnější v době mírně rostoucích úrokových sazeb.

Levnější úvěry a garance jejich úročení by měly podle odhadů ČMSS zvýšit zájem o nové smlouvy o stavebních spořeních i o úvěry. Počet nových smluv by letos tak měl stoupnout o zhruba 15 procent z loňských 426 500 smluv.

Objem úvěrů by podle Kořínka měl činit zhruba 60 miliard korun. Loni stavební spořitelny poskytly úvěry za 59,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 18 procent.