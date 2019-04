Úkol pro ministra Havlíčka. Premiér Babiš chce, aby bylo Česko navenek jednotnější

Premiér Andrej Babiš jako by byl posednut čísly. Na setkání s čínským premiérem Li Kche-čchiangem i s českými podnikateli na schůzce středoevropských premiérů s čínským kolegou v Dubrovníku několikrát zopakoval, že chce, aby se vyrovnávala negativní bilance v obchodu mezi Českem a Čínou. "Do Číny jezdí z Česka hodně návštěv, ale výsledky chybí," řekl premiér. Za dva týdny tam například zamíří prezident Miloš Zeman na druhou konferenci čínského programu Pásu a stezky, kterým Peking rozšiřuje svůj vliv na světě.

Premiérovi se také nelíbí, že po třech letech od podpisu strategického dialogu s Čínou, se nekonalo ani jedno jednání mezivládní komise ministrů. Li Kche-čchiang mu na čtvrtečním setkání prý slíbil, že se zasadí, aby se takové jednání konalo ještě letos. Babiš chce pomocí takového jednání především zlepšit podmínky pro vývoz českých firem do Číny.

Čeští podnikatelé si stěžovali, že vláda má příliš mnoho úřadů a agentur na podporu exportu. Premiér s nimi souhlasil a nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka chce pověřit tím, aby působení agentur jako Czech Invest nebo Czech Tourism prověřil a spolu s ministerstvem zahraničí připravili zjednodušení české podpory vývozu a reprezentace navenek. Několikrát také zmínil jména náměstků ministra zahraničí Martina Tlapy a průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla jako těch, kteří se nejsou schopni na jednotném postupu domluvit.

"Teď zase vymysleli Tým Česko, to je nesmysl. Potřebujeme jednu prezentaci navenek s heslem The Czech Republic, country for the future, Česká republika, země pro budoucnost," zopakoval několikrát premiér během setkání s podnikateli. A opakovaně se odvolával na svoji zkušenost z osmdesátých let, kdy byl delegátem podniku zahraničního obchodu v Maroku a zastupoval tam řadu tehdejších československých firem.

Babiš také potvrdil, že si s prezidentem Milošem Zemanem rozdělili role, pokud jde o reprezentaci země v zahraničí. Když ho čínský kolega Li Kche-čchiang pozval na návštěvu Číny, Babiš mu řekl, že to mají s prezidentem rozdělené. "Já jezdím do Ameriky a do západní Evropy, prezident do Ruska a do Číny," řekl Babiš.

Všeobecně se také s podnikateli bavil o struktuře pobídek pro zahraniční firmy a domácí malé a střední podniky. Babiš při této debatě zpochybnil, zda by například firma BMW měla dostat pobídku ve výši 529 milionů korun na stavbu zkušebního polygonu v Karlovarském kraji. "Vždyť tam ani nevede dálnice," řekl premiér.