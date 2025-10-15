Palác Broadway v centru Prahy má kupce. Jde o nejvýnosnější prodej v historii úřadu

Do devátého kola dražby paláce Broadway, funkcionalistické stavby mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, se přihlásili dva zájemci. Příhoz učinil pouze jeden z nich, 17 minut před koncem aukce nabídl vyvolávací cenu. Podle úřadu je vítězem dražby právnická osoba z Prahy, blíže ji neupřesnil.
Nájemce nemovitosti má předkupní právo na základě smlouvy uzavřené ještě před převedením paláce Broadway na majetkový úřad s tehdejším vlastníkem Správou železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic). Toho proto teď osloví s nabídkou na dorovnání ceny nabídnuté v aukci. "Může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce," uvedla Frančová.
Majetkový úřad převzal palác Broadway do své správy v roce 2016. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabízí ji od roku 2021 v elektronických dražbách. Do předchozích aukcí se pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. Úřad následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, nájemce ale neprojevil o odkoupení paláce zájem.
Stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z 30. let minulého století se nachází nedaleko náměstí Republiky. Budovu tvoří tři propojené trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.
Dosud nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky. Druhý nejvyšší příjem z prodeje nemovitosti zaznamenal letos v březnu, kdy za 447 milionů korun prodal pražský dům U Hybernů.