Palác Broadway v centru Prahy má kupce. Jde o nejvýnosnější prodej v historii úřadu

před 2 hodinami
Aukce paláce Broadway v centru Prahy skončila úspěšně, zájemce nabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Znamená to nejvýnosnější prodej, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uskutečnil. Majetkový úřad nyní nabídne současnému nájemci nemovitosti nabídnutou cenu dorovnat. Pokud tak nájemce neučiní, získá palác vítěz aukce, řekla mluvčí Tereza Frančová.
Milovníky muzikálů Michala Davida láká do budovy především divadlo Broadway
Milovníky muzikálů Michala Davida láká do budovy především divadlo Broadway | Foto: Ondřej Besperát

Do devátého kola dražby paláce Broadway, funkcionalistické stavby mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, se přihlásili dva zájemci. Příhoz učinil pouze jeden z nich, 17 minut před koncem aukce nabídl vyvolávací cenu. Podle úřadu je vítězem dražby právnická osoba z Prahy, blíže ji neupřesnil.

Nájemce nemovitosti má předkupní právo na základě smlouvy uzavřené ještě před převedením paláce Broadway na majetkový úřad s tehdejším vlastníkem Správou železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic). Toho proto teď osloví s nabídkou na dorovnání ceny nabídnuté v aukci. "Může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce," uvedla Frančová.

Majetkový úřad převzal palác Broadway do své správy v roce 2016. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabízí ji od roku 2021 v elektronických dražbách. Do předchozích aukcí se pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. Úřad následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, nájemce ale neprojevil o odkoupení paláce zájem.

