Evropa chce prosadit rychlé zavedení digitální daně, míří na Google nebo Facebook

Německo, Francie a další evropské země se snaží prosadit rychlou globální daňovou reformu, která by zajistila spravedlivější zdanění digitálních společností, jako jsou Google, Apple, Amazon či Facebook. Velké digitální firmy teď dosahují vysokých zisků ve státech, kde nemají sídlo. Podle odhadů díky tomu platí na daních méně než polovinu ve srovnání s průmyslovými podniky, uvedla agentura DPA.

Globální pravidla, která by zajistila, že digitální podniky budou platit daně tam, kde vytvářejí zisky, a nikoli v zemích, kde mají registrované dceřiné firmy, připravuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta odhaduje, že nová pravidla by mohla zvýšit roční daňové příjmy o 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč), podotýká agentura Reuters.

"V letošním roce musíme dospět k rozhodnutí," uvedl německý ministr financí Olaf Scholz na setkání finančních představitelů skupiny největších ekonomik světa G20 v Rijádu.

Také francouzský ministr financí Bruno Le Maire se domáhá dosažení kompromisní dohody ohledně daňové reformy do konce letošního roku. Spojené státy ale mají vůči plánovanému vyššímu zdanění digitálních společností výhrady.

Reforma by měla vyřešit dvě slabiny daňového systému. Kromě přiměřenějšího zdanění digitálních podniků by měla prostřednictvím globální minimální daně zajistit, aby pro velké firmy přestalo být atraktivní využívání daňových rájů.

Spojené státy nemají žádné výhrady vůči minimální dani, za problematické ale Washington považuje plány na zavedení globální digitální daně, která by zasáhla řadu amerických podniků. Navrhl proto, aby firmy měly možnost se rozhodnout, zda se k novým daňovým pravidlům připojí. Tento návrh se ale stal terčem kritiky ze strany Francie i dalších zemí.

Kvůli pomalému pokroku mezinárodních rozhovorů se některé státy včetně České republiky rozhodly zavést vlastní digitální daň. V Česku by měla začít platit ještě letos a do státního rozpočtu by měla přinést kolem pěti miliard korun ročně.

Sedmiprocentní daň se má vztahovat na internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard Kč), které budou mít v Česku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun.