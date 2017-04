Stavba metra D začne za dva roky. Nejprve vznikne úsek Pankrác - Olbrachtova

před 10 minutami

Stavba linky D pražského metra začne nejdříve v úseku Pankrác - Olbrachtova. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) se začne stavět za dva roky. "Dnes dozorčí rada udělila souhlas s variantou, kterou jsme na představenstvu projednali minulou středu," uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar. Následně bude vybudován zbylý úsek do Písnice. Dopravní podnik nyní začne řešit geologický průzkum stavby.

Praha - Dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP) rozhodla, že stavba trasy metra D začne nejdříve v úseku Pankrác - Olbrachtova. Následně bude vybudován zbylý úsek do Písnice. Informovali zástupci města i dopravního podniku. Důvodem je, že v tomto úseku je nejsnazší získat potřebné pozemky. Stavět by se mělo začít za dva roky.

Metro D má ulevit přetížené trase C a spojit centrum se sídlišti na jihu města. Projektanti náklady na celou trasu předběžně odhadují na zhruba 50 miliard korun.

"Dnes dozorčí rada udělila souhlas s variantou, kterou jsme na představenstvu projednali minulou středu," uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar. Rozhodnutí dozorčí rady nemusí schvalovat rada ani zastupitelstvo hlavního města. Pouze jej dostanou na vědomí.

Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) se začne stavět za dva roky. "Tato varianta vypadá jako nejlepší možné řešení, protože pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom začít stavět už v roce 2019. V první fázi tam i otestujeme metro s automatickým provozem," uvedla.

Dopravní podnik nyní začne řešit geologický průzkum stavby. "Příští rok proběhnou průzkumné ražby a následně bude ražen tunel do zastávky Olbrachtova," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Báňskému úřadu zamýšlí město průzkum ohlásit v únoru 2018. Současně s průzkumy by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Podle již dříve schváleného harmonogramu by po zahájení stavby z Pankráce do Písnice měly začít práce na další etapě, tedy ražba tunelů z Písnice do centra.

DPP si letos zadal analýzu čtyř variant stavby a nejlépe z ní vyšla ta, která byla dnes schválena. Dalšími možnostmi byla výstavba trasy z Pankráce na Nové Dvory, zbylý úsek do Písnice by se budoval následně. Další možností byla stavba úseku Pankrác - Písnice, avšak nebyly by vybudovány stanice, u kterých je problém s výkupy pozemků - vlaky by pod místy, kde mají být, projížděly. V poslední variantě by byl vybudován tunel z Pankráce až do Písnice, avšak tři stanice by oproti původním plánům nebyly stavěny takzvaně hloubené, ale ražené.

Město má dlouhodobé problémy s výkupy pozemků. Až letos se podařilo s vlastníky vyjednat znění dohody, kdy oni umožní Praze stavět metro, ta jim zase povolí uskutečnit například v Krči developerské projekty.

Kromě úseku z Pankráce do Písnice, má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.

Drtivá většina stanic bude vybudována předtím, než začne metro D jezdit, tvrdí náměstek primátorky Petr Dolínek. | Video: Martin Veselovský | 15:53

