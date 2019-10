Stát omezí zneužívání "Babišových slev". Pro každou trasu vznikne limit

Stát od počátku příštího roku stanoví maximální slevy na jízdné pro žáky, studenty a důchodce. Sleva zůstane 75 procent, její výše ale bude mít u každé trasy nastavený limit v korunách.

Maximální ceny jízdenek pro odvození slev stanoví ministerstvo dopravy, ministerstvo financí omezení zahrne do aktualizovaného cenového výměru. Za první rok slev, tedy do 31. srpna, vyplatil stát dopravcům 5,6 miliardy korun.

Zástupci vlády v tomto týdnu poukázali na to, že slevy zneužívají někteří dopravci. Objevily se případy, že nastavené ceny jízdenek několikanásobně převýšily obvyklé hodnoty, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Uvedená praxe dopravců popírá smysl zavedení slev - přispět na jízdné těm, kteří to potřebují. Nikoliv tedy těm, kteří na cenu nehledí a zaplatí bez problému zlevněnou jízdenku z Prahy do Ostravy za 300 Kč, i když mohou jet s jiným dopravcem podstatně levněji," doplnil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Nově bude stát na jízdenku třeba mezi Prahou a Ostravou dopravcům jako 75 procent ceny doplácet maximálně 389 korun, i kdyby jízdenka stála třeba 1200 korun, uvedla ministerstva.

"Cena jízdného na železnici nesmí překročit částku, kterou každý dopravce kalkuluje na základě svých oprávněných nákladů. Zároveň cena jedné jízdenky nesmí být kompenzována cenou jízdenky jiné," píše se v tiskové zprávě. Specializovaný finanční úřad podle ní už zahájil cenové kontroly kvůli podezření, že dopravce nabízel jízdné v nepřiměřené výši.

Slevy na jízdné ve výši 75 procent mohou od počátku loňského září využívat děti od šesti do 18 let, žáci a studenti do 26 let a cestující starší 65 let.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových i regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.

Peníze na slevy jdou z rozpočtu ministerstva dopravy. Slevy se nejprve počítaly z výše jízdného podle základního ceníku, po stížnostech cestujících, že dopravci běžně nabízejí i nižší jízdné, byl výpočet upraven.

Nyní stát poskytuje slevy z výše jízdného uplatňovaného na daném spoji pro cestujícího bez slevy. Plánované opatření nastaví limit na cenu plného jízdného, z něhož se sleva odvozuje. "Pokud by tedy cena jízdenky přesáhla nastavený 'strop', sleva proplacená státem by byla nižší než 75 procent," uvedla ministerstva.

Z 5,6 miliardy korun za první rok slev vyfakturovaly největší část České dráhy, a to 2,5 miliardy korun. Za státním dopravcem následoval RegioJet s 360 miliony korun. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovala Student Agency se 176 miliony korun, následovaly jednotlivé regionální podniky Arrivy a ČSAD.