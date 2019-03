Miliardář Trump, miliardář Babiš. Majetkově hrají stejnou ligu, jeden přesto dominuje

před 3 hodinami

Málokdy se americký prezident Donald Trump může se svou návštěvou v Bílém domě poměřovat, co se výše majetku týče. Zatímco z politického hlediska je český premiér pro Trumpa jen "malou rybou", v objemu bohatství, které se oběma bývalým podnikatelům podařilo nastřádat, mu Andrej Babiš směle sekunduje, a v posledních dvou letech ho dokonce velkoryse poráží. A to nejen co do výše majetku, ale i do jeho šíře napříč byznysovými obory.