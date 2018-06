Škoda Transportation dodá do Německa 80 tramvají za sedm miliard korun

před 1 hodinou

Škoda Transportation dodá do Německa 80 tramvají za téměř sedm miliard korun. Vozy budou jezdit na tratích mezi městy Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg. Jde o dosud největší exportní tramvajovou zakázku této firmy, a to jak z finančního, tak hlavně z výrobního hlediska, řekl to předseda představenstva a generální ředitel strojírenské skupiny Petr Brzezina. Součástí kontraktu je rovněž opce na dalších 34 vozidel. Celková hodnota kontraktu, včetně opce, by se podle odhadů dopravních expertů na dopravu mohla pohybovat okolo deseti miliard korun. Škoda Transportation zvítězila v tendru na dodávku moderních tramvají pro dopravní podnik Rhein-Neckar-Verkehr.