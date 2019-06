Ruské tankery se špinavou ropou bezcílně bloudí oceány. Kreml hledá viníky průšvihu

Podle ruských představitelů krize se znečištěním ropy, která zastavila na jaře vývoz ropy ze země, již dávno pominula. Bližší pohled na tucet tankerů se znečištěnou ruskou ropou ale naznačuje, že pro kupující není katastrofa ještě zdaleka vyřešena a bude stát stovky milionů dolarů, píše agentura Reuters. Rusové mezitím podezřívají ze znečištění ropy další tři osoby. Celkový počet podezřelých tím stoupl na třináct.

Dva měsíce po odhalení, že Rusko dodává odběratelům ropu znečištěnou organickými chloridy, které se používají při těžbě, ale mohou zničit vybavení rafinérií, našla konečné kupce méně než polovina znečištěné ropy naložené v tankerech. Více než milion tun v hodnotě kolem pěti set milionů amerických dolarů (11,2 miliardy korun) zůstává bez domova a kličkuje mezi Evropou a Asií.

Kupující v Číně odmítli převzít znečištěnou ruskou ropu, což donutilo obchodníka Vitol poslat náklad zpět do Evropy. To ukazuje, jaký je problém s prodejem ropy i při slevě deset až 15 dolarů za barel (tedy deset až 15 milionů dolarů za běžný tanker Suezmax) ze současné běžné ceny, která je 65 dolarů za barel.

"Nejsem ochoten riskovat naše vybavení jen kvůli levné ropě," uvedl jeden obchodník. Miliony dolarů také stojí poplatky za zdržení, protože v tankerech zůstává špinavá ropa a majitelé je nemohou poslat na další cestu.

Rusko slíbilo vyplatit odškodné obchodníkům s ropou poté, co si po prodeji této ropy podají žádost. "Problém je v tom, že tuto ropu je často nemožné prodat. Tak jak mohu podat žádost?," říká jeden z obchodníků s ruskou ropou.

Další dodává, že má dojem, že se Rusko o problém nezajímá. Na začátku června se sice ruská strana sešla s obchodníky, od té doby však žádná další komunikace nenastala.

Zprávy o znečištěné ropě se objevily koncem dubna, kdy kupci ropy v baltském přístavu Usť-Luga a z ropovodu Družba odhalili, že ropa obsahuje desetkrát až dvacetkrát více organických chloridů.

Odškodné pro Kazachstán

Po týdnech jednání ruský provozovatel ropovodů Transněfť slíbil vyplatit odškodné za znečištěnou ropu ruským těžařům, jako Rosněfť a Surgutněftěgaz, ale také těžařům z Kazachstánu. Tito producenti pak měli odškodnit západní kupce, včetně obchodníků s ropou Vitol, Glencore a Trafigura a ropných firem Total Shell, BP, Eni a PKN Orlen.

Rusko tak podle agentury Reuters zaplatí Kazachstánu 15 dolarů za každý znečištěný barel ropy. Celková suma se tak vyšplhá na 76 milionů dolarů (1,7 miliardy korun). Více zdrojů, na které se agentura odvolává, předběžnou dohodu mezi Kazachstánem a ruským státním provozovatelem ropovodů Transněfť označilo za průlom v krizi kolem kontaminované ruské ropy. Krize zasáhla i Českou republiku.

"Je to první skutečný pokrok od doby, kdy krize v dubnu propukla," řekl jeden ze zdrojů. Konečnou dohodu ale ruská společnost Transněfť a kazašský KazTransOil teprve podepíší, upozornil další zdroj.

Čína ropu nechce

Před časem ještě existovala naděje, že velkou část znečištěné ropy převezmou Čína a Indie a nejméně 800 tisíc tun ropy začalo plout z Evropy do Asie. Očekávané obchody se však neuskutečnily. Podle obchodních zdrojů čínský celní úřad nařídil místním firmám, aby znečištěnou ropu nekupovaly. Úřad informaci odmítl komentovat.

Podle obchodníků a údajů o pohybu lodí měla jeden tanker firma Vitol původně prodat nezávislé čínské rafinerii, nyní ale míří zpět do Evropy a nemá konečného kupce. Další tanker se znečištěnou ropou pro rafinerii nezávislé čínské firmy Bora Group míří místo do rafinerie v Číně do skladu v Malajsii.

Velký tanker firmy Glencore místo v Číně skončil v Singapuru. Povolení k dovozu znečištěné ropy zatím získala pouze firma Sinopec, a to proto, že firma koupila ropu na počátku dubna, tedy před oznámením o kontaminaci. Loď s ropou by měla připlout do Číny do poloviny července. Firmy Sinopec, Vitol a Glencore se k informacím odmítly vyjádřit.

V Evropě si trouflo koupit znečištěnou ropu pro své rafinerie jen několik firem. Jsou mezi nimi španělský Repsol, švédská Preem a finská Neste Oil. Podle odhadů koupily zhruba 600 tisíc tun. Na své kupce v evropských přístavech čeká ještě nejméně 400 tisíc tun ropy.

Špinavá ropa se musí před dalším zpracováním zředit. Může to být až dvacet barelů s čistou ropou na jeden barel znečištěné. Může tak trvat měsíce, než se podaří zpracovat jeden náklad znečištěné ropy.

Podle čtyř zdrojů již poplatky za zdržení tankerů překonaly jeden milion dolarů na loď. Jedním z příkladů může být loď FSL Shanghai pronajatá firmou BP. Ta od naložení v přístavu Usť-Luga 2. května putuje mezi evropskými přístavy Ventspils a Rotterdam.

V pondělí ještě ropa z lodi neměla kupce a poplatky za zdržení lodi dosáhly 1,3 milionu dolarů. Každý další den stojí 25 tisíc dolarů (560 000 korun).

Rusko už podezírá 13 lidí

Ruské úřady podezřívají ze znečištění ropy v ropovodu Družba další tři osoby. Jedná se o zaměstnance společnosti Transněfť, monopolního provozovatele ruských ropovodů. Celkový počet podezřelých tím stoupl na 13. S odvoláním na sdělní advokáta jedné z podezřelých o tom dnes informovala agentura TASS.

Firma Transněfť tento měsíc oznámila, že čtyři podezřelí pracovali pro dceřinou společnost této firmy a že v případu figuruje dalších šest lidí. Na čtveřici obviněných zaměstnanců Transněfti soud již uvalil domácí vězení. Zatčeni byly zatím tři osoby a na další dvě byl vydán zatykač. Úřady je viní z trestných činů "vytváření zločinecké organizace a účast na ni" a krádeže.