Ropa v jižní větvi Družby je znova kontaminovaná. V Česku by mohla být za dva dny

před 2 hodinami

V jižní části ropovodu Družba, kterou teče ropa i do Česka, byla opět naměřena zvýšená kontaminace. Informaci potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zvýšené hodnoty byly podle něho naměřeny na ukrajinsko-slovenských hranicích. Podotkl, že do Česka zatím proudí čistá ropa a potrvá ještě minimálně dva dny, než do země doteče všechna ropa před zjištěným znečištěním.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do Česka byl dovoz obnoven koncem května. V severní části ropovodu vedoucí z Běloruska do Polska byla minulou středu zjištěna nová kontaminace ropy organickými chloridy. Podle zpravodajského serveru RBC to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Dodávky ropy byly v tomto úseku přerušeny ve středu 19. června večer a opět obnoveny ve čtvrtek 20. června. Do Družby se znovu dostala znečištěná ropa. V úseku z Běloruska do Polska byl chlorid