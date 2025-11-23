Král "absurdních slev" Reebok chytře využil zrušené objednávky. Právník vidí problém

Sportovní značka oblečení Reebok se začátkem června stala snad nejdiskutovanějším brandem v Česku. Desítky tisíc lidí z tuzemska i zahraničí se během dvou víkendových dnů vrhly na český e-shop americké značky a nakupovaly oblečení za absurdně nízké ceny.
Tričko, které obvykle stojí 400 korun, bylo k dispozici za 16 korun, a tenisky místo dvou tisíc korun za 80. Problém byl v tom, že cena byla uvedena v eurech, ale zobrazovala se v korunách. Zda šlo o geniální marketingový tah, nebo pouhou chybu, se nikdo nedozvěděl.
Zákazníci tehdy každopádně odešli s nepořízenou: e-shop objednávky nepotvrdil ani nevyřídil. Podobnou situaci měl e-shop ošetřenou v obchodních podmínkách, podle nichž kupní smlouva vzniká až momentem odeslání zboží, nikoliv platbou.
Jenže podle několika respondentů Aktuálně.cz Reebok nadále disponuje kontaktními údaji ze zrušených objednávek a využívá je k zasílání newsletterů a dalším marketingovým účelům, ačkoliv podle vlastního výkladu Reeboku s těmito zákazníky žádný smluvní vztah nevznikl.
Reebok by kontakty využívat neměl
Podle Jiřího Hradského, advokáta specializujícího se na ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost, by Reebok z právního hlediska tyto kontakty využívat neměl. "Kontaktní e-maily zákazníků je možné využívat pro marketing jen tehdy, pokud existoval faktický smluvní vztah - tedy pokud zákazník obdržel produkt nebo službu - nebo pokud zákazník explicitně souhlasil s odběrem newsletteru," říká Hradský pro Aktuálně.cz.
"V tomto případě podle výkladu Reeboku smluvní vztah prakticky nevznikl, protože objednávky byly zrušeny. Tím pádem žádný smluvní vztah neexistuje," dodává.
Aktuálně.cz proto oslovilo evropské zastoupení Reeboku, značka se však k situaci nevyjádřila.
Hradský se domnívá, že spíš než o cílené zneužití dat jde o chybnou automatizaci systému - kdo vyplní objednávkový formulář, je automaticky přidán do seznamu pro zasílání newsletterů. "Jak podobný problém řešit? Lidé mohou podat podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů, který by se tím měl zabývat. Jak se k tomu úřad postaví, je ale otázka," uzavírá Hradský.