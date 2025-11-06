Zahraničí

Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

ČTK ČTK
před 32 minutami
Čínská společnost Shein porušuje evropská pravidla a Evropská komise by měla bez odkladu zasáhnout. Rozhlasové stanici Franceinfo to řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot. Francie internetovému obchodu ve středu zakázala činnost ve Francii v reakci na kauzu sexuálních panenek připomínající děti, jež přes její tržiště prodávala třetí strana.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Zároveň se Paříž obrátila na Evropskoiu komisi, aby věc prošetřila. Mluvčí komise následně reagoval, že je unijní exekutiva s francouzskými úřady v intenzivním kontaktu a celou záležitost bere velmi vážně.

"Domnívám se, že Evropská komise musí přijmout opatření. Nemůže déle čekat," cituje Barrota z rozhovoru agentura Reuters.

Paříž zakázala Sheinu činnost v zemi, dokud neuvede svoji internetovou platformu do souladu se zákonem. Shein v reakci sdělil, že ve Francii pozastavil prodej přes online tržiště, dokud nezajistí větší transparentnost u produktů třetích stran. Přerušení činnosti online obchodu prý plánoval ještě před oznámením vlády.

"Francie upozorňuje Evropskou komisi a všechny členské státy na tato závažná porušení předpisů na svém území a předpokládá, že podobná rizika související s činností této platformy existují i v jiných zemích Evropské unie," napsali francouzský ministr financí Roland Lescure a ministryně pro digitální technologie Anne le Henanff v dopise místopředsedkyni EK Henně Virkkunenové, která má na starosti právě technologie. Francie vyzývá Evropskou komisi, aby bezodkladně vyšetřila, co vedlo k prodeji nelegálních předmětů na platformě, stojí dále v dopise.

Podle mluvčího Evropské komise Thomase Regniera se právě Virkkunenová ještě ve čtvrtek setká s francouzskými představiteli, aby s nimi celou záležitost prodiskutovala. "Platforma, která povoluje pornografický obsah nebo prodej zbraní, nevyhovuje právním předpisům EU," uvedl mluvčí na pravidelném poledním briefingu komise. "Bereme na vědomí rozhodnutí přijaté ve Francii ohledně společnosti Shein. Nebudeme ale předjímat naše další kroky," dodal s tím, že se společností Shein je komise rovněž v kontaktu.

Republikánský poslanec Antoine Vermorel-Marques podle serveru stanice France 24 již ve středu upozornil na nabídku zbraní na stránkách Shein včetně sekyr a boxerů. Prodej boxerů je přitom Francii zakázán, dodal server.

Související

První kamenný obchod Sheinu v Paříži otevřel, zatímco vláda firmě stopla podnikání

Demonstranti Paříž Shein

Günther Oettinger, bývalý eukomisař pro rozpočet a někdejší zemský premiér Bádenska-Württemberska, který radí společnosti Shein, uvedl, že by společnost měla "být co nejtransparentnější a v případě potřeby korigovat směr". "Jsem si jistý, že to Shein bere vážně. Vidíte, že už produkty stáhli," řekl agentuře Reuters.

Kritika se ozývá i s z Německa. Svaz německého maloobchodu (HDE) vyzval německou vlády a unijní instituce, aby vůči společnosti Shein zaujaly tvrdší postoj. "Porušování zákonů a unijních předpisů musí mít důsledky," uvedl výkonný ředitel HDE Stefan Genth. Organizace Stiftung Warentest minulý týden uvedla, že 110 ze 162 testovaných položek od společnosti Shein a konkurenční online platformy Temu nesplňovalo normy EU, a to s odkazem na nebezpečné hračky a toxické kovy ve špercích.

Shein je podle evropského nařízení o digitálních službách (DSA) klasifikován jako velmi velká online platforma (VLOP), což dává Evropské komisi větší pravomoci jej kontrolovat. Komise může za potvrzená porušení DSA uložit pokuty až do výše šesti procent celkového ročního obratu společnosti. Evropská komise už na základě tohoto nařízení Shein vyšetřuje kvůli jiným možným porušení legislativy.

Podle květnových výsledků dalšího vyšetřování komise, které se týkalo ochrany spotřebitelů, Shein porušuje evropská pravidla falešnými slevami, nátlakovými prodejními technikami a klamavými informacemi stran možností vrácení zboží. Na základě tohoto vyšetřování firmě později francouzský antimonopolní úřad udělil pokutu 40 milionů eur (974 milionů korun).

Společnost Shein byla založena v Číně a nyní sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky levnému oblečení, široké nabídce produktů a agresivnímu marketingu. Firma čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným nekalým konkurenčním praktikám. Podle posledních údajů dosáhla v roce 2024 celosvětových tržeb ve výši 37 miliard dolarů (902 miliard korun).

 
Mohlo by vás zajímat

Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví

Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví

Izrael potvrdil, že pozůstatky, které nově obdržel od Hamásu, patří vojákovi

Izrael potvrdil, že pozůstatky, které nově obdržel od Hamásu, patří vojákovi

Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Ukrajina je v kritickém bodě. Evropa může pomoct, chybí ale klíčová věc

Ukrajina je v kritickém bodě. Evropa může pomoct, chybí ale klíčová věc
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Paříž Evropská komise Francie soud obchod oblečení

Právě se děje

před 3 minutami
Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

Šance na pozorování polární záře bude podle meteorologů i v dalších dnech, protože aktivita Slunce zůstane vysoká.
před 23 minutami
Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová dohrály na Turnaji mistryň ve skupině. Dvojici Babosová, Stefaniová podlehly 6:2. 5:7, 5:10.
před 28 minutami
Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví

Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví

Na mnoha místech přitom nakreslil hákové kříže. Policie o tom informovala v tiskové zprávě.
před 30 minutami
Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

To, jak atraktivně voníte, nezačíná v koupelně, ale v kuchyni. Některé potraviny dokážou vaši přirozenou vůni udělat přitažlivější. Třeba i česnek.
před 32 minutami
Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Podle francouzského ministra zahraničí čínská společnost Shein porušuje evropská pravidla a Evropská komise by měla bez odkladu zasáhnout.
Aktualizováno před 58 minutami
Izrael potvrdil, že pozůstatky, které nově obdržel od Hamásu, patří vojákovi

ŽIVĚ
Izrael potvrdil, že pozůstatky, které nově obdržel od Hamásu, patří vojákovi

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Neuvěřitelný hyenismus. Hrob zakladatele slavné stáje F1 znesvětili barvou a autíčky

Neuvěřitelný hyenismus. Hrob zakladatele slavné stáje F1 znesvětili barvou a autíčky

Na hřbitově Waikumete v Aucklandu neznámý vandal poničil hrob závodní legendy Bruce McLarena – zakladatele stejnojmenné stáje formule 1.
Další zprávy