Ráj benzínek Česko má novou štiku. Neznámá síť roste nevídaným tempem

Za dva roky o 15 na skoro šest desítek čerpaček. Takovým tempem neroste žádná z předních sítí čerpacích stanic u nás. Franšíza švýcarské společnosti Avia International, známá zejména z mateřské země a z Německa, loví mezi malými nezávislými pumpaři.

Každých 13 až 14 kilometrů silnic jedna pumpa. Česko je už roky "přepumpované" a celkový počet benzinek u nás neroste. Na zelené louce přibývá jen hrstka u nových dálnic.

Mnohé čerpačky se ale přesouvají mezi vlastníky nebo přebarvují do nových značek. Pod křídla větších společností, mezi které se už u nás řadí i Avia, se vrhají hlavně malí nezávislí majitelé.

Počet těch, kteří vlastní a provozují jen jednu pumpu, je totiž obrovský a v Evropě unikátní. A ne každý pod vlastní značkou prosperuje. To je šance pro sítě, které lákají tyhle no-name pumpaře do vlastních barev a značky. Majitel zůstává ve svém, ale získá marketingovou a finanční podporu silnější firmy. A také výhodnější velkoobchodní ceny hromadně nakupovaných paliv.

Všech vlastníků pump u nás, od majitele servisu s malou pumpou až po nadnárodní koncerny typu Orlen, MOL, Shell a podobně, je celkem (přesněji loni bylo) podle statistiky ministerstva průmyslu a obchodu přes 1500.

Přitom z toho přes 1300 soukromých vlastníků má jen jednu jedinou čerpačku. K tomu na 180 majitelů ovládá dvě až čtyři pumpy. Což je takový paradoxní pozůstatek z devadesátých let, kdy se hromadně privatizovaly pumpy tehdy značně zdevastované Benziny a mnozí podnikatelé žili v představě, že provozovat pumpu bude jako za časů socialismu znamenat snadný výdělek.

Na druhý pokus

Avia se dnes počtem 54 stanic zařadila hned za největší pumpařské koncerny Orlen, MOL, Čepro (pumpy EuroOil a Robin Oil), Shell a OMV a předběhla domácí konkurenty, jako je KM Prona, Tank Ono nebo F1 - One1.

"Hlavně se od velkých koncernů lišíme tím, že nejsme klasickou nadnárodní korporací s centrálně řízenou obchodní politikou," uvedl jednatel společnosti Avia Česká republika Petr Mühlfeld.

Poprvé se tyto červenobílé pumpy objevily u nás už před více než 20 lety prostřednictvím rakouské firmy Eigl, ale ta tu projekt, zahrnující pouze čtyři nebo pět stanic, postupně ukončila. Nový "rozjezd" u nás zaznamenala značka až od roku 2018.

Avia je podle Mühlfelda de facto sdružením nezávislých čerpacích stanic, které se společně pod jednou značkou snaží čelit v silném konkurenčním prostředí ostatním mezinárodním sítím. "V letošním roce se naše síť rozrostla zatím o pět stanic. Po jedné ve Vlašimi, Sázavě a Třebíči a dvě v Jindřichově Hradci," říká Mühlfeld.

Jedná se o franchisu švýcarské Avia International, pump této značky funguje v Evropě na 3100. Nejvíc jsou k vidění v Německu (přes 900) a ve Francii (700), silná je značka v domovském Švýcarsku. Najít je lze v patnácti zemích, včetně například Srbska nebo Ukrajiny.

Franchisanti hradí poplatky poskytovateli licence, ale kromě předepsaného vzhledu zůstává čerpací stanici nezávislost a svoboda, hlavně co se týče nastavování cenové úrovně a jejího vlastního provozu.

Takže některé čerpačky Avia prodávají například naftu za jednu nejnižších cen v Česku, pod 30 korun, jiné jsou spíš na republikovém průměru, tedy kolem 32 korun za litr.

Podobnou franchisovou formou - jedná se o desítky z celkem čtyř tisíc všech veřejných stanic v Česku - zastřešují některé soukromé majitele pump také koncerny typu Orlen Unipetrol (pumpy Orlen, dříve Benzina), MOL, Shell, OMV i státní Čepro.

Čerpacích stanic je u nás už tolik, že v rámci konkurenčního boje soupeří nejen cenou - kvalita je už považována za samozřejmost, ale i nabídkou ostatních služeb a jakousi výstavností a viditelností značky.

"S tím mohou podobné franchisy pomoci. Ne že by různé sólo no-name pumpy odrazovaly, ale zákazník často hledá něco, co už zná, co vídá kolem sebe častěji. A značku dělá značkou to, že ji vídáte pořád. Čím víc a častěji, tím působí důvěryhodněji," komentuje situaci šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Na podobném principu v Česku fungovala i například síť Gulf, která už z Česka ale prakticky vymizela. Ale na rozšiřování sítě formou franchisy se chystají i další. Například čerpací stanice One1 (dříve F1 Gas) společnosti Top Tank, které původně vznikly jako vyloženě příhraniční pumpy na hranicích s Německem, ale pomalu se rozšiřují i do vnitrozemí. Kromě Plzně otevřela společnost už druhou vnitrozemskou stanici v Praze-Slivenci.