před 43 minutami

Česko od svého vstupu do Evropské unie získalo z eurofondů o tři čtvrtě bilionu korun více, než do rozpočtu EU vložilo. Mohlo díky této sumě mimo jiné zrekonstruovat nebo nově vybudovat přes tři tisíce kilometrů silniční sítě, vytvořit více než sto tisíc nových pracovních míst nebo modernizovat 90 procent základních škol. Podívejte se podrobně, za co se v Česku evropské peníze utrácejí.