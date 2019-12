Projímadlo v kávě či uvěznění v bednách. Škoda Auto rozdávala výpovědi kvůli šikaně

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto rozdala výpovědi svým zaměstnancům, kteří podle zjištění šikanovali své kolegy - zaměstnance agentury Manpower. Pracovníci automobilky podle týdeníku Škodovácký odborář například zavírali agenturní zaměstnance do beden nebo jim lili projímadlo do kávy.

O problému jako první informovaly Hospodářské noviny. Agentura Manpower se k věci podle své mluvčí Dany Samkové nemůže vyjadřovat.

Týdeník Škodovácký odborář uvádí jako příklad šikany zavírání agenturních zaměstnanců do bedny s materiálem. "Nalákali spolupracovníka k bedně s materiálem, chytli ho za nohy i ruce a hodili ho do bedny, zavřeli nad ním víko a sedli si na něj, aby nemohl vylézt. Pak do bedny otvorem nastříkali sprej imitující exkrementy. Takto jej tam drželi dlouhé minuty," uvedl týdeník. Při útocích byli agenturní zaměstnanci zraněni, podle Škodováckého odboráře skončili v pracovní neschopnosti.

Kmenoví zaměstnanci svým agenturním kolegům například také lili projímadlo do kávy, mazali vazelínou momentové utahovačky, aby se prosmekávaly v rukou při utahování. Stejně tak mazali dveře karoserie, aby dotyčnému upadly na zem a způsobil tak škodu, napsal týdeník.

Po vyslechnutí všech svědků vyšetřovací komise označila viníky. Byl mezi nimi i mistr jednoho z výrobních úseků, který údajně o incidentech věděl, ale nepovažoval události za dostatečně závažné, aby zakročil. Tento týden vedení Škody Auto všem, kteří se na šikaně podíleli, rozdalo výpovědi. Dvěma hlavním strůjcům šikany navíc dala doživotní zákaz vstupu do areálu firmy.

"Bylo tak rozkryto a potrestáno nehorázné trýznění slabších kolegů, které nemá obdoby. Podobné zážitky snad někteří pamatují ještě z vojny, kde bylo mazáctví běžné. V 21. století a v moderním závodě největšího automobilového koncernu na světě nemá takové chování vůči ostatním žádné místo a je nanejvýš nepřípustné," odsoudily odbory celý incident.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v Česku, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává celosvětově více než 37 000 zaměstnanců.

V Česku zaměstnávala Škoda Auto k 31. říjnu více než 33.700 lidí, dalších zhruba 3200 lidí jsou agenturní zaměstnanci, tvoří tak necelých deset procent z celkového počtu pracovníků automobilky.

Průměrná hrubá mzda zaměstnance, který je odměňován na základě tarifů, loni ve Škoda Auto činila 51 275 Kč. Firma spolupracuje s řadou agentur, podle kariérních stránek automobilky jich je aktuálně 11.

Podle charty agenturního zaměstnávání koncernu Volkswagen by měli mít agenturní zaměstnanci vyrovnané ohodnocení jako kmenoví zaměstnanci. Například při kolektivním vyjednávání, které skončilo letos na jaře, vyjednaly odbory stejný růst mezd u kmenových i agenturních zaměstnanců.