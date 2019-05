Maďaři dál řeší nekvalitní ruskou ropu. Češi pošlou Unipetrolu druhou dávku z rezerv

Maďarská ropná a plynárenská skupina MOL již obdržela testovací dodávky ruské ropy z ropovodu Družba. Agentuře Reuters to dnes potvrdily dva zdroje. Podle jednoho ze zdrojů má dodávaná surovina stále nadlimitní obsah organického chloridu. Dodávky ropovodem, kterým teče ropa i do České republiky, byly přerušeny koncem dubna právě kvůli znečištění touto látkou, která může poškodit rafinerie. Česká vláda mezitím schválila další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol.

Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta přitom v sobotu uvedl, že odborníci z MOL provedli dodatečné analýzy ropy, která je v současnosti v potrubí, a potvrdili, že jsou připraveni ji přijmout. I díky tomuto dobrozdání obnovila Ukrtransnafta v sobotu odpoledne přepravu ropy k evropským zákazníkům.

Podle jednoho ze zdrojů Reuters se hladina organického chloridu ale stále pohybuje nad normou deseti částic na jeden milion (ppm). Znečištění se zpočátku pohybovalo na úrovni 150-330 ppm. V sobotu se ho podařilo snížit na 50-60 ppm. Obvyklá úroveň pak činí jedna až tři ppm.

MOL nyní podle zdrojů Reuters hodlá prostřednictvím testovacích dávek prověřit provoz svých rafinerií. Zároveň podle těchto zdrojů doufá, že pravidelné obnovené dodávky bude dostávat od 17. května.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora teče ropa ropovodem Družba do Česka tři až pět dnů. Obnovení dodávek do Česka však závisí i na dalších faktorech.

Rusko dodává ropu do Běloruska, Polska, Německa, Maďarska a České republiky přes přístav Usť-Luga a pak ropovodem Družba. Ropa byla kontaminována zřejmě kolem 19. dubna. K obdobným událostem dochází zřídka, výraznější znečištění se podle obchodníků objevilo asi před deseti lety, avšak v menším měřítku.

Další zápůjčka pro Unipetrol

Česká vláda přitom v pondělí schválila další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol. Novinářům to řekl předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Stejně jako první zápůjčka přesahuje 100 tisíc tun, dodal. Čistá ruská ropa pro rafinerii v Litvínově by oproti původním plánům měla přitéct do Česka nejdříve mezi 20. až 25. květnem.

"Bude stačit na výrobu do konce května, přesné údaje obvykle nesdělujeme," uvedl Švagr. Objem první zápůjčky pro Unipetrol, kterou schválil kabinet před 14 dny, podle něj překročil 100 tisíc tun, stejně je to i s tou současnou. V zásobách i po dvou zápůjčkách zůstávají zhruba dvě třetiny, což považuje za důležité pro případ, že budou pokračovat problémy s čistotou ropy v ropovodu Družba.

Zprávy z Maďarska považuje Švagr za znepokojivé. "Ale počkejme si, až skutečně bude ropa na slovensko-ukrajinských hranicích, protože kolegové ze Slovenska tam budou provádět testy, a to je pro nás zásadní," uvedl.

Slováci podle Švagra očekávají, že ropa na jejich hranice dorazí zhruba za dva dny. Výsledek na slovenském pomezí považuje za důležitý vzhledem k tomu, že už se bude jednat o větev ropovodu, která vede přímo do Česka. "Zatím není vůbec žádný důvod k obavám z hlediska zásobování českého trhu, zásobování je plynulé, nikdo nepocítí na čerpacích stanicích, že by nafta nebyla," řekl.