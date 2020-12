Pražanům příští rok zdraží voda, kubík vyjde na 92,36 koruny. Na vině je i pandemie

Pražané za vodu v příštím roce zaplatí 92,36 koruny za metr krychlový, což je o 7,9 procenta více než letos. Zdražení je způsobeno propadem spotřeby vody vlivem pandemie nemoci covid-19 a rovněž opravou vodárny v Podolí. V úterý to sdělil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Distribuci vody má v Praze na starosti PVK, která má do roku 2028 pronajatu vodovodní síť od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS).

"Nárůst ceny je způsoben především ohromným propadem fakturovaných objemů, na které se rozpočítávají regulované náklady. Ty vzrostou pouze o inflaci. Pokles spotřeby postihl Prahu nejvíce z celé republiky, neboť krize covidu vyhnala z Prahy turisty, dojíždějící studenty i pracující a zásadně omezila veškeré ekonomické aktivity," uvedl Mrázek.

Vodné a stočné představuje ve spotřebním koši Pražanů 1,4 procenta čistých příjmů domácností. Průměrný Pražan utratí za vodu měsíčně přibližně 270 korun. "Meziroční navýšení ceny představuje nárůst měsíčních výdajů za vodohospodářské služby o 22 Kč za osobu. Jeden litr kvalitní pitné vody bude stát zhruba deset haléřů," uvedl Mrázek.

Další vliv na nárůst ceny má provoz úpravny vody v Podolí, která bude v příštím roce po rekonstrukci opět připojena do pražské vodovodní sítě. Vodárna bude spoluzajišťovat dodávku pitné vody při opravě přivaděčů z Káraného.

Investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury mají v roce 2021 dosáhnout až 2,4 miliardy korun. Pokud bude odběr vody vyšší než v letošním roce, investice budou navýšeny. "Čeká nás obnova páteřních řadů z Káranské vodárny, rekonstrukce významných vodojemů i druhé poloviny Ústřední čistírny odpadních vod či výstavba přivaděče z úpravny vody v Podolí do vodojemu na Floře," uvedla tajemnice PVS Hana Kletečková. Další 1,3 miliardy pak vloží do oprav a údržby PVK.

Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a menšinovým potom hlavní město Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se jediným vlastníkem.