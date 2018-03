PPF koupila aktiva telekomunikační sítě Telenor ve čtyřech zemích za 71 miliard korun

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Praha - Investiční skupina PPF se dohodla s norskou společností Telenor na koupi jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě. Za mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku zaplatí 2,8 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 71 miliard korun. Dokončení transakce podléhá schválení příslušnými regulatorními orgány a odhaduje se na červen 2018. PPF to oznámila v tiskové zprávě.

Transakcí skupina PPF vedle plné kontroly nad mobilním operátorem Telenor v uvedených zemích získala i právo používat jméno Telenor do poloviny roku 2021 a také nemovitosti využívané pro provoz společnosti.

"Skupina PPF tímto nákupem rozšiřuje své telekomunikační portfolio o čtyři další země a realizuje tak svůj dlouhodobý záměr stát se středně velkým evropským operátorem; chceme využít našich zkušeností k posílení pozice na trhu," uvedl akcionář PPF Ladislav Bartoníček, který je vedení skupiny zodpovědný za telekomunikace.

Telenor je přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a v Asii s obratem za loňský rok 12,7 miliardy eur (323 miliard Kč) a 178 miliony klientů. Ve střední a východní Evropě je aktivní 25 let. Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon. Následně své působení rozšířila v roce 1996 do Černé Hory, a to koupí operátora Mobi 063, a v roce 2006 do Srbska. V roce 2013 vstoupila na bulharský trh akvizicí operátora Globul. Ke konci roku 2017 poskytoval Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své mobilní služby více než devíti milionům klientů a zaměstnával téměř 3500 lidí.

PPF Group vlastní majoritu přes 80 procent v tuzemském a slovenském operátorovi O2 a ovládá největšího tuzemského majitele telekomunikačních sítí CETIN. V únoru PPF oznámila dohodu o koupi bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group od MOdern Times Group a Eastern European Media Holdings. Transakce Novu ohodnotila na 185 milionů eur, v přepočtu asi 4,7 miliardy korun.

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera investuje i do řady dalších odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva dosahující k loňskému pololetí téměř 35 miliard eur (890 miliard Kč).