"Zvítězí zdravý rozum." Lipavský věří, že projekt Dukovany dokáže vláda dotáhnout

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) věří tomu, že v zájmu energetické bezpečnosti česká vláda dokáže dotáhnout projekt stavby nových bloků dukovanské jaderné elektrárny. Podpis finální dohody s vítězem tendru, jihokorejskou společností KHNP, byl původně plánovaný na středu 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval.

Soud rozhodl na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. Francouzský místopředseda komise Stéphane Séjourné požádal v dopise datovaném 2. května o odložení podpisu smlouvy.

"S francouzskou stranou komunikujeme. Myslím si, že od nás poměrně jasně slyší náš názor," poznamenal Lipavský v rozhovoru. Na dotaz, zda záležitost může narušit vzájemné vztahy, odpověděl, že tak silná slova by neužíval. "Věřím, že zvítězí zdravý rozum," dodal.

Několikrát také hovořil s jihokorejským velvyslancem v České republice. "Situaci také bedlivě sledují. Myslím si, že mají stejně velký zájem jako my na tom, abychom ten projekt úspěšně dotáhli do konce. Což je jenom známka toho, že si můžeme věřit," podotkl ministr.

Analytici, které tento týden ČTK oslovila, uvedli, že KHNP by mohla kvůli novým právním sporům sama od zakázky odstoupit. Lipavský na otázku, zda by z dosavadních jednání měl pocit, že by tak Korejci plánovali učinit, odpověděl, že absolutně ne.

KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší českou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.