Po berlínské nemocnici jezdí samořízené minibusy

před 27 minutami

Berlín - Samořízené minibusy od tohoto týdne bezplatně vozí pacienty, lékaře i návštěvníky největší berlínské nemocnice Charité po jejím areálu v centru německé metropole. V příštích letech se možná objeví i v běžném provozu.

Dva žluté elektrické minibusy, které spíše než běžný autobus připomínají kabinu horské lanovky, pasažéry po 1,2 kilometru dlouhém okruhu v centrálním areálu nemocnice vozí každý všední den od 09:00 do 16:00. Do strojů francouzské společnosti firmy Easy Mile, které jezdí rychlostí do 12 kilometrů za hodinu, se vejde celkem 12 cestujících, z nichž polovina si může sednout.

Minibusy další francouzské společnosti Navya, které pojmou až 15 pasažérů, budou od poloviny dubna jezdit druhým areálem nemocnice v městské části Wedding.

"Oba areály Charité o rozloze okolo 270 000 a 138 000 metrů čtverečních mají dostatečnou plochu a se svými chodníky, křižovatkami a řadou účastníků provozu, mezi něž patří chodci, cyklisté i osobní a nákladní auta, jsou v malém velmi podobné běžnému berlínskému provozu," jsou přesvědčeni autoři projektu za 4,1 milionu eur (104 milionů korun). Na jeho realizaci spolupracují ministerstvo životního prostředí, město Berlín, metropolitní dopravní podnik a nemocnice.

Zatím v kabině minibusů vždy jezdí také jedna vyškolená osoba, která na jízdu dohlíží a v případě potřeby může vozidlo kdykoli zastavit. Už od jara příštího roku by ale minibusy vybavené řadou senzorů, díky nimž se orientují v prostoru, měly jezdit zcela samostatně. Testovat se takto budou až do prvního čtvrtletí 2020.

V německé metropoli se samořízené minibusy netestují poprvé. Už na konci roku 2016 s nimi po uzavřeném firemním areálu na jihu německé metropole začala jezdit společnost Local Motors.