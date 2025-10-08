Ekonomika

Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI

ČTK ČTK
před 50 minutami
Společnost Google v Česku spustila nové pokročilé vyhledávání na internetu prostřednictvím umělé inteligence (AI). Nový AI režim vyhledávání (AI Mode) lidé postupně najdou na první záložce stránky s výsledky vyhledávání, ale i v aplikaci Google pro Android nebo iOS, řekla mluvčí české pobočky firmy Google Alžběta Houzarová.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

AI při vyhledávání využívá i vyhledávač Microsoftu Bing, který stejně jako Google poskytuje souhrnné odpovědi. Stejně tak odpovědi ve vyhledávání pomocí umělé inteligence nabízí i česká internetová jednička Seznam.

Google již na jaře v tuzemsku zkušebně spustil tzv. AI souhrny (AI overviews) ve vyhledávání, kdy místo odkazů na jednotlivé weby na prvním místě nabídl na své stránce vlastní shrnutí.

Nový režim AI v Google využívá pokročilé jazykové modely Gemini upravené speciálně pro vyhledávání. Nabízí pokročilé uvažování, multimodalitu a možnost pokládat dlouhé, rozvětvené, komplexní dotazy, které by si dříve vyžádaly několik samostatných vyhledávání. Díky tomu, že na pozadí využívá techniku rozdělení dotazu (query fan-out), kdy simultánně provádí řadu vyhledávání napříč dílčími tématy a různými datovými zdroji a výsledky pak spojí, je podle mluvčí ideálním vyhledávacím režimem pro prozkoumání témat do hloubky prostřednictvím odkazů na weby.

Nový vyhledávací režim je podle firmy užitečný pro otevřené otázky a komplikovanější úkoly, jako je například plánování cest nebo porozumění složitým procesům. Ukázsloalo se, že lidé Režimu AI pokládají dotazy, které jsou dvakrát až třikrát delší než tradiční vyhledávací fráze.

Související

Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

oftalmolog, oční lékař, oko, oční vyšetření

Když Google v ČR na jaře zavedl AI souhrny (AI overviews), návštěvnost některých stránek, zejména zpravodajských webů, kvůli tomu výrazně klesla. Odborníci nejčastěji uvádějí pokles o 20 až 40 procent.

"Pracujeme sice na dalším vývoji vyhledávání za pomoci umělé inteligence, ale stále se soustředíme i na to, abychom lidem pomohli získat informace z rozmanité škály zdrojů. Na přehledech od AI vidíme, že lidé při hledání komplexnějších dotazů navštěvují širší škálu webových stránek. A když ze stránek s výsledky, které obsahují přehledy od AI kliknou dále, mají tyto kliky pro webové stránky vyšší hodnotu. To znamená, že je vyšší pravděpodobnost, že na těchto stránkách uživatelé stráví více času," uvedla Houzarová.

 
Mohlo by vás zajímat

Bezpečný přístav přitahuje. Cena zlata k okamžitému dodání pokořila významnou hranici

Bezpečný přístav přitahuje. Cena zlata k okamžitému dodání pokořila významnou hranici

Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka

Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka
31:09

Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl

Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Google umělá inteligence domácí vyhledávání

Právě se děje

před 3 minutami
Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal. Co zjistil?
Aktualizováno před 7 minutami
"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí.
Aktualizováno před 10 minutami
"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
před 21 minutami
Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle.
před 22 minutami
Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Kultura v ČR by měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade dokument Státní kulturní politika 2026-2030+.
Aktualizováno před 23 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
Další zprávy