Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI

AI při vyhledávání využívá i vyhledávač Microsoftu Bing, který stejně jako Google poskytuje souhrnné odpovědi. Stejně tak odpovědi ve vyhledávání pomocí umělé inteligence nabízí i česká internetová jednička Seznam.
Google již na jaře v tuzemsku zkušebně spustil tzv. AI souhrny (AI overviews) ve vyhledávání, kdy místo odkazů na jednotlivé weby na prvním místě nabídl na své stránce vlastní shrnutí.
Nový režim AI v Google využívá pokročilé jazykové modely Gemini upravené speciálně pro vyhledávání. Nabízí pokročilé uvažování, multimodalitu a možnost pokládat dlouhé, rozvětvené, komplexní dotazy, které by si dříve vyžádaly několik samostatných vyhledávání. Díky tomu, že na pozadí využívá techniku rozdělení dotazu (query fan-out), kdy simultánně provádí řadu vyhledávání napříč dílčími tématy a různými datovými zdroji a výsledky pak spojí, je podle mluvčí ideálním vyhledávacím režimem pro prozkoumání témat do hloubky prostřednictvím odkazů na weby.
Nový vyhledávací režim je podle firmy užitečný pro otevřené otázky a komplikovanější úkoly, jako je například plánování cest nebo porozumění složitým procesům. Ukázsloalo se, že lidé Režimu AI pokládají dotazy, které jsou dvakrát až třikrát delší než tradiční vyhledávací fráze.
Když Google v ČR na jaře zavedl AI souhrny (AI overviews), návštěvnost některých stránek, zejména zpravodajských webů, kvůli tomu výrazně klesla. Odborníci nejčastěji uvádějí pokles o 20 až 40 procent.
"Pracujeme sice na dalším vývoji vyhledávání za pomoci umělé inteligence, ale stále se soustředíme i na to, abychom lidem pomohli získat informace z rozmanité škály zdrojů. Na přehledech od AI vidíme, že lidé při hledání komplexnějších dotazů navštěvují širší škálu webových stránek. A když ze stránek s výsledky, které obsahují přehledy od AI kliknou dále, mají tyto kliky pro webové stránky vyšší hodnotu. To znamená, že je vyšší pravděpodobnost, že na těchto stránkách uživatelé stráví více času," uvedla Houzarová.