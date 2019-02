Piráti chtějí zlevnit předčasný odchod od operátora. Poplatek upravují zákonem

před 59 minutami

Piráti připravili novelu zákona, kterou by se měl snížit maximální poplatek za předčasný přechod zákazníka k jinému mobilnímu operátorovi. Uvedl to předseda pirátských poslanců Jakub Michálek v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Nyní nesmí být poplatek vyšší než pětina měsíčních paušálů do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Přesný údaj, na kolik by se měla maximální pokuta snížit, chce strana zveřejnit v úterý na tiskové konferenci. Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka se věcí zabývá i premiér Andrej Babiš (ANO), který chce řešit také mimo jiné zrychlení převodu čísla. Jakub Michálek. Foto: DVTV Podle Faltýnka Babiš v pátek zaslal dopis prezidentovi Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřímu Šuchmanovi, ve kterém uvádí, že chce řešit ceny mobilních dat, rychlost převedení mobilního čísla, pokuty za předčasné ukončení smlouvy a přípravu tendru na čtvrtého operátora, který by se měl uskutečnit na podzim. Nyní je maximální doba převodu telefonního čísla deset dní, podle Faltýnka by mohlo jít o den či dva. Michálek přesný údaj, na který by chtěla strana maximální pokutu snížit, nezveřejnil. Na dotaz moderátora Moravce, že aby šlo maximálně o stokoruny, musela by se snížit na pět procent, odpověděl "výborná dedukce". S Piráty na připravované novele podle Faltýnka spolupracuje také poslanec Patrik Nacher (ANO). Michálek spolu s dalším diskutujícím, poslancem Martinem Kupkou (ODS), kritizoval hnutí ANO za to, že již v minulosti slibovalo řešit cenu mobilních dat, ale v reálu se ceny nesnížily. Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) vzbudila v minulých dnech rozruch výrokem o tom, proč mají Češi drahá mobilní data. Minulou neděli v ČT uvedla, že Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. Infografika V zemi předražených dat. Podívejte se, o kolik platí Češi za internet víc než ostatní projít infografiku "My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede," řekla Nováková. Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následuje Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů. Chystaná aukce, která má přilákat konkurenta stávajícím operátorům, bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území a obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Podmínkou bude také do budoucna rozvoj sítí páté generace (5G), což je podle ministerstva důležité zejména pro industriální aplikace či autonomní mobilitu. Video: Nováková o ceně dat? Absurdní, říká expert. Cenotvorba operátorů nezávisí na tom, jaký objem dat je čerpán, celá ta úvaha Marty Novákové je absurdní z hlediska zdravého rozumu, říká Petr Koubský | Video: DVTV | 07:40