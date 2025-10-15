Přes 1600 nových bytů. Ve vznikající pražské čtvrti navrhuje stavby známý architekt

Od roku 2021 se bývalý brownfield na Rohanském ostrově v Praze 8 proměňuje v novou městskou čtvrť Rohan City. Ta by měla zahrnovat rezidence, administrativní budovy, prostory pro služby, relaxaci a sport, školu či rozsáhlé zelené plochy. Počítá se též s novým centrálním náměstím podle Libeskindovy vize.
Jedná se o první tuzemský počin tohoto Američana narozeného v Polsku. "Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu. Vyrostou v srdci nové čtvrti Rohan City a patří k nejzajímavějším a nejambicióznějším dílům, která jsem navrhl," uvedl architekt.
Ulice a parky v nové čtvrti ponesou jména po významných filozofech a filozofkách. U nich Libeskind čerpal inspiraci. "Základy spočívají v hlubokém etickém a filozofickém prostoru, který ukazuje vlastní podstatu toho, proč se věnuji architektuře.
Projekt Rohan City by měl být kompletně dokončen do roku 2035. Celkové náklady dosáhnou 30 miliard korun. V Karlíně vznikne kromě nových bytů také ze stávající cyklostezky široká promenáda okolo Vltavy, která naváže na budoucí rozlehlý park Maniny připravovaný ve spolupráci městem. Podle developera tak vznikne park srovnatelný se Stromovkou.
"Rohanský ostrov se stane výkladní skříní Prahy a příkladem koncepčního urbanismu. V této nové městské čtvrti se snoubí vše, co má město krátkých vzdáleností nabízet," řekl místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj Radomír Nepil.