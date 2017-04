Penta odkládá výstavbu u Masarykova nádraží. V létě začne velký archeologický průzkum

před 1 hodinou

Na pozemcích u Masarykova nádraží v létě odstartuje jeden z největších archeologických průzkumů v Praze za posledních dvacet let. Skupina Penta, která na místě plánuje výstavbu administrativní čtvrti v hodnotě až 10 miliard korun, letos nestihne zahájit výstavbu, jak původně plánovala. Pokud archeologové na místě účinní významný nález, může to projekt za miliardy ještě významně ovlivnit.

Praha - Marek Dospiva a jeho společníci ze skupiny Penta začnou v létě bedlivě sledovat dění na svých pozemcích u Masarykova nádraží, kde chtějí postavit administrativní čtvrť v hodnotě až 10 miliard korun. "V létě na místě odstartuje velký archeologický průzkum," říká mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Archeologové na místě měli původně začít kopat ještě na jaře. To se však nestihne. Už nyní je tak jasné, že se původní plány Marka Dospivy zahájit výstavbu první administrativní budovy ještě v letošním roce nepodaří naplnit. Stavaři tak místo obsadí pravděpodobně až v příštím roce. Kdy přesně, na to budou mít vliv mimo jiné právě archeologové a jejich případné nálezy.

"V první fázi zahájíme práce podél ulice Na Florenci," popisuje Vojtěch Kašpar, ředitel společnosti Archaia Praha, která bude průzkum provádět. Archeologové se podle něj již dlouhou dobu doslova těší, kdy budou moci oblast prozkoumat. "Takto velký archeologický průzkum jsme v centru Prahy dělali naposledy před deseti nebo patnácti lety, v rámci chystané výstavby obchodního domu Palladium," popisuje.

V případě, že archeologové na místě objeví významný nález, může se termín zahájení výstavby ještě posunout. V závažném případě dokonce hrozí, že bude Penta muset projekt částečně upravit.

Archeologický průzkum takto v minulosti výrazně zkomplikoval výstavbu obchodního domu Quadiro nedaleko Národní třídy. Stavbu sice na podzim 2014 dokončila skupina CPI Radovana Vítka, před tím však za projektem stál podnikatel Sebastian Pawlowski. Ten na parcelu, která se nachází nad stanicí metra Národní třída, poslal archeology v roce 2008. Ti na místě našli cenné nálezy, odhalili neporušené gotické sklepy a prokázali osídlení místa již z raného středověku. Ministerstvo následně část sklepů prohlásilo za národní kulturní památku. Archeologický průzkum se tak nakonec protáhl na čtyři roky.

Co archeologové objeví pod zemí na pozemcích Penty, si Kašpar netroufá odhadnout. To však neznamená, že je místo zcela nezmapované. Mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd ČR Jaroslav Řídký připomíná, že archeologové mají často představu, co se pod zemí v pražských lokalitách nahází a to například i díky inženýrským sítím, které podzemím vedou.

Plánovaná přestavba okolí pražského Masarykova nádraží podle významné architektky Zahy Hadid se může stát nejdražším obchodně administrativním projektem na území hlavního města Prahy. Skupina Penta by do něj mohla investovat až 10 miliard korun.

Klíčovou roli v otázce ceny bude hrát především to, zda se developerovi podaří získat veškeré potřebné pozemky. Problematický je především jeden, který se nachází u autobusového nádraží na Florenci, naproti budově Muzea hlavního města Prahy. V současné době jej vlastní společnost ČSAD, která na něm plánuje postavit sedmipatrovou budovu s názvem Florenc Gate.

Celkem chce Penta na pozemcích v okolí Masarykova nádraží v následujících letech vybudovat osm převážně administrativních budov, které nabídnou přibližně 90 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch. Výstavba první etapy projektu měla odstartovat ještě letos a její dokončení Dospiva plánoval na rok 2019. Zahájení prací však letos nezačne. Současně s výstavbou nové administrativní čtvrti se chystá výrazná proměna samotného Masarykova nádraží. Ve hře je i přestavba autobusového terminálu.

