Ohrozí brexit ekonomický růst? Na dopady britského rozvodu s EU se ptejte experta

před 1 hodinou

Online rozhovor s ekonomem Viktorem Zeiselem.

Online rozhovor - Po devíti měsících od referenda spustili Britové definitivně proces rozchodu s EU. Londýn ve středu oficiálně požádal Brusel o spuštění článku 50 Smlouvy o Evropské unii (známé také jako Lisabonská smlouva). Na konci procesu bude brexit a EU přijde o jednoho z nejvýraznějších členů.

Jaký to všechno bude mít dopad na evropskou, a tedy i českou ekonomiku? O co by mělo při vyjednáváních o brexitu usilovat Česko především? Británie byla loni čtvrtým nejvýznamnějším odbytištěm tuzemského vývozu, může se tato situace nějak výrazně zhoršit? A co bude s desítkami tisíc Čechů, kteří v Británii nyní pracují?

Na tyto a další otázky se můžete ptát Viktora Zeisela, ekonoma Komerční banky. Odpovídat začne v 11:00 hodin, dotazy můžete pokládat již nyní.

?Vetchý Kmet - Dnes 9:53 Dobrý den, mne víc zajímá, proč se řeší brexit, proč se neřeší fakt, že např. v obchodě a ve službách jsou mzdy hrubě pod 100 Kč na hodinu, a proč se nikdo nezabývá faktem, že jsme v područí eknomicky silných států, že majitelé řetězců vyvádějí miliardové zisky legálně do zahraničí. Tohle asi brexit nevyřeší... ?Karel Hakl - Dnes 9:32 Dobrý den,

rád bych se zeptal na problematiku preferenčního puvodu zboží. Jaký je Váš názor jak to to bude, uzavře EU s Britanií dohodu o preferenčním zachazeni bez smlouvy o volné pohybu osob?

Děkuji ?Jaroslav Polák - Dnes 9:23 Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat. Jaká je výše platů-mezd ve zdravotnictví v VB - tedy ptám se na situaci v NHS?

Kolik berou sestry a kolik specialisti (VŠ) a doktoři? Pokud bude omezen obchod - tj. zavedení cel atp., jak se to projeví na životní úrovni. Známý "expert" V. Klaus mladší např. odhadoval, že při vystoupení z EU by v ČR klesla životní úroveň o třetinu: http://zpravy.idnes.cz/vypadnout-z-eu-a-kontrolovat-hranice-doporucuje-klaus-mladsi-z-ods-1f2-/domaci.aspx?c=A160723_153021_domaci_kop



zdraví Jaroslav Polák

autor: Jiří Hovorka

