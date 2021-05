Objem hypotečních úvěrů se v březnu meziročně zdvojnásobil. Neskutečné, říká Staňura

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v březnu 32,7 miliardy Kč. To je o 10,2 miliardy více než v únoru 2021. Proti březnu 2020 je to o 16,4 miliardy, tedy o 101 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

"Březen tohoto roku byl v objemu prodaných hypotečních úvěrů zcela neskutečný. Čísla za první tři měsíce ukazují, že ani loňský rekordní rok nemusí být stropem," uvedl poradce asociace Vladimír Staňura. Související Takový zájem o hypotéky banky nezažily. Lidé s úvěrem spěchají, bojí se vyšších sazeb Index RPSN (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB byla v březnu u hypotečních úvěrů 2,12 procenta. Proti únoru tedy klesla o 0,04 procentního bodu. Úroková sazba klesla o 0,01 procentního bodu na 1,98 procenta. Nejvíce podle Staňury působí na prodeje 'poplašné' zprávy o tom, že trend ve vývoji úrokových sazeb se otáčí, tzn. že sazby půjdou nahoru. "Kdo si chce zafixovat nízkou úrokovou sazbu, tak je nejvyšší čas to udělat teď. Při inflaci tři procenta je opravdu výhodné si zafixovat úvěr se sazbou kolem dvou procent. na co nejdelší dobu. Vyhlídky jsou takové, že inflace zesílí, což znamená, že peníze uložené do nemovitostí budou dobře investované," dodal. Banky i realitní makléři podle něj hlásí, že vysoké prodeje pokračují i v dubnu. Refinancování hypotečních úvěrů, tedy přechod k jiné bance, za březen opět zlomilo rekordy a dosáhlo objemu 11,1 miliardy korun. "Měsíční objem hypotečních úvěrů, kdy klient přechází k jiné bance, byl v březnu pětkrát vyšší, než je obvyklé. I tady působí snaha klientů zafixovat si nízkou úrokovou sazbu. Klienti bank si takto sníží svoje měsíční splátky," upozornil Staňura. Nabídkové sazby hypoték již podle expertů zvýšila většina bank. Během března vzrostly sazby v Air Bank, Equa bank, mBank, Sberbank, ve skupině ČSOB či Komerční bance a začátkem dubna se připojila Fio banka. Související Milion Čechů už žije s břemenem hypotéky. Bojí se ztráty práce, rozvod není problém Nárůst sazeb hypoték v reakci na aktuální vývoj na hypotečním trhu dnes oznámila Česká spořitelna. Nové sazby u úvěrů na bydlení platí od 1. května a týkají se všech fixací, které se zvýšily o 0,2 procentního bodu. "Vzhledem k předpokládanému pozvolnému růstu úrokových sazeb během letošního roku klientům doporučujeme zvolit dlouhodobé fixace, které přináší jistotu stabilní splátky a neměnné sazby v zásadě po celou dobu splácení hypotečního úvěru," uvedl šéf úseku bydlení v ČS Filip Belant. Zatímco před pár lety klienti nejčastěji volili pětiletou fixaci u nových hypoték, v posledním roce spořitelna zaznamenala zvýšený zájem o delší fixace na osm let a více let, které nyní tvoří 80 procent všech hypoték.