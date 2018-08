Obchody v centru Prahy chce radnice zásobovat z jedné centrály. Spustí pilotní projekt

Vedení Prahy si od změny slibuje zvýšení efektivity zásobování a snížení znečištění ovzduší.

Praha - Hlavní město chce provozovny v Pražské památkové rezervaci zásobovat z jednoho centrálního překladiště. Zboží by měly do obchodů rozvážet elektromobily. Vedení Prahy si od toho slibuje zvýšení efektivity zásobování a snížení znečištění ovzduší. Nejprve chce Praha spustit pilotní projekt. Uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Inspirací byl Praze obdobný projekt v nizozemském městě Nijmegen.

Systém distribuce by vypadal tak, že by přepravci do překladiště dovezli zboží, které by bylo roztříděno a následně rozvezeno do provozoven. Nyní si Praha nechává zpracovat studii. "Stávající předpoklady jsou takové, že náklady v Praze by neměly přesáhnout náklady na obdobný pilotní projekt ve městě Nijmegen před deseti lety. Konkrétní částka pak bude vycházet i ze zájmu obchodníků o zapojení se do projektu a zejména o doplňkové služby. Předpokládáme, že rok pilotního provozu nepřekročí částku dvou milionů korun," uvedl Hofman.

Pilotní projekt, který by mohl začít v příštím roce, by měl být financován z veřejných prostředků. "Pilotní provoz ukáže, zda zájem a přínosy jsou takové, aby další provoz byl samofinancovatelný, což předpokládáme, nebo zda bude i nadále vyžadovat dotace," sdělil Hofman. Na základě vyhodnocení by vedení metropole rozhodlo o pokračování projektu.

Nyní magistrát provádí průzkum zhruba u 1100 provozoven, zda by se do systému chtěly zapojit. Projekt by chtěl testovat se 40 provozovnami. Výsledky průzkumu má mít magistrát do konce září. Projekt je zaměřen na trvanlivé zboží, které nevyžaduje zvýšené náklady na dopravu. Zázemí centra, ze kterého by se zboží rozváželo, by mělo být v budově mimo památkovou rezervaci v majetku hlavního města nebo Prahy 1. V pilotní fázi by měla stačit plocha do 300 metrů čtvereční.

"Výběr provozovatele určí až právní analýza na základě dokončené studie. V České republice nemá služba propojující dopravce se zákazníky legislativní oporu. Je nezbytné zajistit nezávislost na obchodnících i jednotlivých dopravcích, aby nedošlo k narušení tržních podmínek. V Nizozemsku je provozovatel například nezávislá nezisková organizace, čímž je zaručena rovnost přístupu všech tržních subjektů," dodal Hofman.

Podle výsledků díky projektu v Nijmegenu bylo sníženo pět procent ujetých kilometrů v centru města, čímž se zlepšila dopravní situace. Nyní se v centru snížila nákladní doprava o 85 procent proti začátku pilotního projektu.