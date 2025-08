Obavy z inflace. Zájem o koupi zlata do rezerv centrálních bank výrazně roste

Zájem o koupi zlata do rezervních portfolií mezi centrálními bankami výrazně roste. Z letošního průzkumu Světové rady pro zlato (World Gold Council) vyplývá, že 43 procent oslovených centrálních bank plánuje v následujících 12 měsících zvýšit své zlaté rezervy. Loni to bylo 14 procent.

Průzkumu se mezi únorem a květnem 2025 zúčastnilo 73 centrálních bank, 58 z nich reprezentovalo rozvíjející se trhy a 15 vyspělé ekonomiky.

Za růstem zájmu stojí podle 93 procent respondentů obavy z inflace, 81 procent geopolitická nestabilita a 77 procent jich uvedlo nestabilní úrokové sazby. Zlato vnímají jako účinný diverzifikátor portfolia, dlouhodobý uchovatel hodnoty a aktivum, které funguje i v dobách krize.

"Zajímavý je také vývoj ve strategii správy rezerv, 85 procent respondentů aktivně spravuje své zlaté rezervy za účelem zvýšení výnosů, 22 procent z důvodu řízení rizik, a 15 procent využívá zlato i k taktickému obchodování," komentoval data z průzkumu analytik Golden Gate Pavel Ryba. Cena zlata se momentálně pohybuje okolo svým maxim na 3300 dolarech za troyskou unci, což je nárůst od ledna letošního roku o zhruba pětinu. Letos očekává růst až ke 4000 dolarů za unci.

Pokud jde o výhled na pětiletý horizont, 76 procent oslovených bank očekává nárůst podílu zlata ve svých rezervách, zatímco například americký dolar či euro vykazují nižší důvěru. Růst u dolaru očekává 32 procent dotázaných, u eura 42 procent.

Celková poptávka po zlatě ve druhém čtvrtletí podle rady včetně mimoburzovních investic vzrostla meziročně o tři procent na 1249 tun. V hodnotovém vyjádření celková poptávka po zlatě meziročně vzrostla o 45 procent na 132 miliard USD. Příliv investic podpořila nejistá globální obchodní politika, geopolitické turbulence a rostoucí cena zlata. Investoři do slitků a mincí se také zapojili do rostoucí poptávky. To přineslo nejsilnější první pololetí pro investice do slitků a mincí od roku 2013.

62 tun v rezervách ČNB

Česká národní banka nakoupila ve druhém čtvrtletí 5,75 tuny zlata, jeho objem v rezervách dosáhl 62 tun. Hodnota zlata dosáhla 6,5 miliardy dolarů, tedy 137,2 miliardy korun. Zlato tvořilo čtyři procenta celkových rezerv centrální banky. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti uvedl, že do roku 2028 by měly zlaté rezervy dosáhnout 100 tun. Centrální banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022, od té doby pokračuje v nákupech tempem zhruba pěti tun za čtvrtletí.