NWR chce žalovat Česko kvůli převzetí OKD. Stát měl poškodit akcionáře o miliony eur

před 2 hodinami

Britský likvidátor společnosti New World Resources (NWR) chce žalovat Českou republiku kvůli převzetí dolů OKD, které NWR dříve vlastnila. Tvrdí, že stát, který převzal černouhelné doly OKD loni prostřednictvím své společnosti Prisko, akcionáře NWR poškodil o stovky milionů eur. Uvedly to dnes Hospodářské noviny (HN). Podle nich se bývalý vlastník dolů dopisem obrátil na prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a několik ministerstev a mimo jiné v něm píše, že pokud nedospějí k dohodě do tří měsíců, zahájí likvidátor arbitráž u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů při Světové bance.

HN mají dopis k dispozici a Charlie Lightfoot, partner firmy Jenner & Block, která figuruje jako likvidátor NWR, v něm v souvislosti s převzetím dolů OKD státem uvádí, že se "jednalo o faktické znárodnění těžebního byznysu společnosti NWR". Odboráři hutí ArcelorMittal píší do Bruselu: Hrozí, že nás nový majitel vytuneluje číst článek Náměstek ministryně financí Ondřej Landa, pod kterého spadá řízení Priska i případné soudní spory, obdržení dopisu HN potvrdil. Podle Landy je to určitým způsobem předžalobní výzva, ministerstvo si ale za svým postupem ohledně OKD stojí. "Pokud se nedohodneme, jako vždy vybereme právní firmu a jsme připraveni se bránit," řekl Landa. Těžební společnost OKD skončila v úpadku v roce 2016, poté co sama na sebe podala insolvenční návrh. Uvedla v něm, že více než 650 věřitelům dluží přes 17 miliard korun. Věřitelé nakonec přihlásili pohledávky za více než 20 miliard korun, insolvenční správce Lee Louda ovšem pohledávky za většinu této částky popřel.