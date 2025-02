Dotace přehledně: Chystáte se renovovat dům? Stát nabízí peníze předem i výhodný úvěr

Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek otevřelo příjem dotací v programu Nová zelená úsporám. Zbystřit by měli zvláště lidé, kteří se chystají renovovat rodinný dům. Nová vlna programu přináší oproti minulosti dvě zásadní změny. Peníze mohou nově všichni žadatelé dostat předem a na všechny projekty se zateplením budou moct získat výhodný úvěr.

"Na dosavadní úspěšnou renovační vlnu navazujeme vylepšenými podmínkami programu Nová zelená úsporám. Hlavní změnou je, že renovace rodinných domů budou nyní dostupné i pro domácnosti, které renovace odkládaly z důvodu nedostatku finančních prostředků na vstupní investici," řekl k nové výzvě ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Slíbil také zjednodušení programu. Ten má nově dvě části - Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light. Každá z nich se zaměřuje na jiný typ renovací. Přehled Aktuálně.cz radí, o jakou dotaci mohou zájemci žádat.

Komplexní renovace rodinného domu. Co mohu získat?

Lidé, kteří zvažují rozsáhlejší renovaci rodinného domu, si mohou zažádat o dotaci v programu Oprav dům po babičce. Získat mohou až jeden milion korun na zateplení. Další statisíce pak může stát poskytnout na instalaci obnovitelných zdrojů energie, výměnu nevyhovujícího zdroje tepla, chytré větrání a další opatření.

"Komplexní zateplení, které může uspořit až 70 procent nákladů na vytápění, stále chybí zhruba třem čtvrtinám rodinných domů v Česku. Vytopit tyto domy bude čím dál dražší a bydlení v nich je nekomfortní. Rozumná míra dotace v kombinaci se zvýhodněným úvěrem nabízí pomoc majitelům těchto nemovitostí," říká Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.

Dílčí renovace rodinného domu. Na co mám nárok?

Pokud chce žadatel provést jen menší renovaci, například částečné zateplení nebo výměnu oken, může si zažádat o příspěvek v programu Nová zelená úsporám Light. V tomto programu je maximální výše podpory 500 tisíc korun.

Využít ji lze i na instalaci fotovoltaik, využití dešťové vody, vybudování zelených střech nebo systému solárního ohřevu vody. Senioři a nízkopříjmové domácnosti, tedy rodiny pobírající příspěvek na bydlení či přídavek na dítě, mohou na zateplení a výměnu starých kotlů čerpat zvýhodněnou podporu.

Kdo může o dotaci žádat?

Aby žadatel na příspěvek dosáhl, musí splnit určité podmínky. O dotaci může žádat jen fyzická osoba, tedy vlastník domu. V daném domě musí mít trvalý pobyt, a to minimálně pět let od data doložení realizace podpořené renovace. Po stejnou dobu nesmí žadatel ani členové domácnosti vlastnit více než dvě nemovitosti určené k bydlení. To se netýká dětí, které se osamostatní.

Budova, kterou chce žadatel zrenovovat v programu Oprav dům po babičce, nesmí být zkolaudovaná později než v roce 2013. Pokud v ní má majitel prostor pro provozování podnikání, nesmí přesáhnout více než dvacet procent celkové plochy. V případě, že dům stojí na místě dříve odstraněné nemovitosti, musí žadatelé při rekonstrukci splnit přísnější podmínky.

Oproti minulé vlně programu nemusí žadatel dokládat, že je ekonomicky aktivní. I nadále platí zvýhodnění rodin s nezaopatřenými dětmi.

Renovace bytového domu. Mohu žádat o dotaci?

O dotaci na zateplení, výměnu zdrojů tepla a podobně mohou žádat i společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Získat mohou dotaci ve výši až 50 procent z celkových nákladů. Na podporu mají nárok i obce a veřejný sektor, u těch platí příspěvek až 70 procent.

Získám peníze na renovaci předem?

Nově budou finance všem žadatelům poskytnuty předem s tím, že později musí žadatel doložit, že je použil na renovaci. Zároveň na všechny renovace spojené se zateplením rozsahu mohou žadatelé získat výhodný úvěr u některé z vybraných spořitelen. Jeho výše by se měla pohybovat zhruba kolem poloviny běžného úvěru.

Více informací lze najít na stránkách novazelenausporam.cz.