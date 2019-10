Nova vydělává a má vliv, Kellner bude prosazovat vlastní zájmy, míní odborníci

Koupě společnosti CME včetně televize Nova je pro PPF miliardáře Petra Kellnera výhodná hned z několika důvodů. Kromě toho, že je firma aktuálně v zisku, umožní nejbohatšímu muži Česka také snadněji prosazovat vlastní obchodní a politické zájmy. Shodují se na tom odborníci a analytici, které redakce Aktuálně.cz oslovila. PPF snahu o vliv na politiku odmítá.

"Nákupem CME, respektive jejích mediálních aktivit v pěti evropských zemích, sledujeme především cíl doplnit náš telekomunikační byznys ve střední a východní Evropě. Chceme využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí," vysvětlil majoritní akcionář PPF Petr Kellner, proč chce skupinu CME koupit - podle odhadů za zhruba 48 miliard korun.

Podle oslovených odborníků ale Kellner nákupem médií nesleduje pouze čistě byznysové cíle. "Jedná se také o možnost ovlivňovat z pozice vlastníka veřejné mínění a snáze prosazovat vlastní obchodní a politické zájmy," míní mediální analytik společnosti Newton Media Ivan Vodochodský.

Upozorňuje, že PPF je jedním z posledních velkých hráčů, který dosud nevlastní žádné významné médium, na rozdíl například od Agrofertu, Penty nebo Daniela Křetínského, a jde tedy i o určité vyvažování a dorovnávání mocenských vlivů.

"Navíc PPF má velmi široké portfolio aktivit (pojišťovnictví, bankovnictví, nebankovní půjčky, mobilní operátor atd.), pro nějž může být silné médium vítaným doplněním se zajímavými synergickými efekty, například co se týče reklamy," dodává Vodochodský.

Přesun Novy do českých rukou je podle něj jen pokračováním trendu, který trvá už několik let. "Velké mediální domy přecházejí z rukou zahraničních vlastníků do vlastnictví tuzemských finančních skupin a podnikatelů, kteří mají své obchodní či dokonce (skryté či zjevné) politické zájmy zde v Česku."

PPF něco takového odmítá. "Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné. Při nákupu (telekomunikačního operátora) O2 také někteří psali nesmyslná obvinění, že ji kupujeme pro někoho dalšího, že přestaneme v O2 vyplácet dividendy, nebo že PPF nerozumí telco byznysu. Nic z toho nebyla pravda," uvedla společnost v pondělí.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka je Nova pro PPF zajímavá jak díky svému vlivu, tak i aktuální ekonomické úspěšnosti. "Televize patří mezi nejvlivnější média. Může pomoci nastolovat témata a přilákat k nim pozornost, což lze samozřejmě využít i v byznysu. CME je zajímavá i z čistě investorského hlediska. Společnosti se daří zlepšovat hospodaření a do budoucna může přinášet zajímavé zisky."

Investice do CME byla podle Křečka jednou z nejlepších v letošním roce. "Na začátku roku se akcie CME prodávaly za 63 korun za kus. Dnes se jedna akcie obchoduje za 112 korun. Přitom ještě 3. října se akcie CME pohybovaly kolem úrovně 102 korun za kus."

Jak bude Nova mluvit o Číně?

Komentátor Hospodářských novin Luděk Vainert upozorňuje, že Nova v tuzemsku definovala podobu komerční televize, je extrémně výdělečná a prakticky po celou dobu je také nejsledovanější. "S tím je také spojen nemalý politický vliv. Automaticky se proto nabízí otázka, zda Petr Kellner stanici kupuje i proto, že tento vliv chce uplatňovat." PPF má totiž blízko k některým politikům, zvláště pak k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi (který za firmu otevřeně bojuje i při návštěvách v Číně) a jeho předchůdci Václavu Klausovi.

"Nemusí jít jen o politiku. PPF, která investovala desítky miliard do telekomunikací a následně ukázala, jak umí v parlamentu lobbovat za zájmy své nové firmy, se jistě nemůže líbit čím dál ostřejší debata o tom, jak vysoké sumy platí Češi za mobilní data. Skupina má peníze i ve splátkovém byznysu, což je i kvůli ohromnému množství exekucí velmi citlivá záležitost. Nekončící boj se vede o lukrativní výběr mýta - oblast, kde PPF uspěla, ovšem ne definitivně. Dobrou image potřebuje kvůli veřejným zakázkám i Škoda Transportation, další firma, která od loňska říká Petrovi Kellnerovi pane," píše Vainert.

Další otázkou je podle něj budoucí informování Novy třeba o Číně a tamní telekomunikační firmě Huawei, jejíž technologie chtějí české O2 a Cetin (firma vyčleněná z O2 starající se o sítě) využívat pro budování sítí páté generace.

"S Huawei přece PPF podepsala memorandum o porozumění. Jak by to na vlnách Novy mohly schytat instituce, které na rizika spojená s Huaweiem upozorňují? A jak by stanice informovala třeba o primátorovi, který je Pekingu trnem v oku? Nezapomeňme, že byznys PPF, který může čínské vedení tak snadno ovlivnit (i zlikvidovat), je násobně větší než suma investovaná do všech pěti televizí CME," dodává Vainert.