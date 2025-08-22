Ekonomika

Němečtí důchodci by měli povinně rok pomáhat v sociálních službách, tvrdí ekonom

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Němečtí důchodci by měli povinně jeden rok pomáhat v sociálních službách či jiných veřejně prospěšných odvětvích. V rozhovoru s časopisem Der Spiegel to navrhl přední německý ekonom a předseda Německého institutu pro hospodářský výzkum Marcel Fratzscher. Starší generace by podle něj měla prokázat více solidarity s mladými.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Rok prací v sociálních službách či jiných veřejně prospěšných odvětvích v současnosti tráví řada mladých lidí. Takzvaný sociální rok je ale dobrovolný. Podle Fratzschera by měl být však pro důchodce povinný. "Starší generace se musí silněji zapojit, například v sociální oblasti, ale i v obraně," uvedl. Důchodci, kteří by sociální rok nemohli absolvovat ze zdravotních důvodů, by podle ekonoma samozřejmě dostali výjimku. "Potřebujeme ale více solidarity starých s mladými," dodal.

Fratzscherem vedený institut vyvolal v Německu debatu už v polovině července, kdy navrhl, aby příslušníci generace takzvaných baby boomerů platili zvláštní solidární daň, a pomohli tak stabilizovat důchodový systém. Přispívat by podle představ ekonomů z institutu měli do systému především majetní baby boomeři, aby tíhu demografických změn nemusela opět nést jen mladší generace.

Označení baby boomer se používá pro lidi narozené v silných poválečných ročnících v letech 1946 až 1964. V Německu je důchodový systém stejně jako v Česku průběžný, pracující generace tedy financuje důchody té starší. Odchodem silných ročníků do důchodu se systém dostává pod stále větší tlak. V Německu se na rozdíl od Česka část důchodu daní.

