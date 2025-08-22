Němečtí důchodci by měli povinně rok pomáhat v sociálních službách, tvrdí ekonom

Rok prací v sociálních službách či jiných veřejně prospěšných odvětvích v současnosti tráví řada mladých lidí. Takzvaný sociální rok je ale dobrovolný. Podle Fratzschera by měl být však pro důchodce povinný. "Starší generace se musí silněji zapojit, například v sociální oblasti, ale i v obraně," uvedl. Důchodci, kteří by sociální rok nemohli absolvovat ze zdravotních důvodů, by podle ekonoma samozřejmě dostali výjimku. "Potřebujeme ale více solidarity starých s mladými," dodal.
Fratzscherem vedený institut vyvolal v Německu debatu už v polovině července, kdy navrhl, aby příslušníci generace takzvaných baby boomerů platili zvláštní solidární daň, a pomohli tak stabilizovat důchodový systém. Přispívat by podle představ ekonomů z institutu měli do systému především majetní baby boomeři, aby tíhu demografických změn nemusela opět nést jen mladší generace.
Označení baby boomer se používá pro lidi narozené v silných poválečných ročnících v letech 1946 až 1964. V Německu je důchodový systém stejně jako v Česku průběžný, pracující generace tedy financuje důchody té starší. Odchodem silných ročníků do důchodu se systém dostává pod stále větší tlak. V Německu se na rozdíl od Česka část důchodu daní.
Také v nynějším rozhovoru s časopisem Der Spiegel Fratzscher kritizoval generaci baby boomerů, kteří podle něj měli příliš málo dětí. "V šedesátých letech zaopatřovalo šest přispěvatelů do systému jednoho důchodce nebo důchodkyni," uvedl. "Brzy to budou jen dva. Proč by měli na toto životní rozhodnutí baby boomerů doplácet jen mladí?" uvedl ekonom. Německo podle Fratzschera potřebuje novou mezigenerační smlouvu.