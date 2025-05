Pro levnou plzeň se jezdí do Německa. Místní ji nepovažují za žádné extra pivo

Nakupovat za hranicemi v Německu českou prémiovou značku Pilsner Urquell je pro Čechy stále terno. Lahev vyjde až o deset korun levněji než u nás. Oproti tomu další sousední země mají podle zjištění Aktuálně.cz cenovou politiku odlišnou. V Polsku, na Slovensku a v Rakousku zaplatíme stejně nebo víc než doma.

Zhruba 26 až 29 korun za půllitr v lahvi. Řetězce aktuálně lákají pivaře na bezprecedentní slevu české prémiové značky Pilsner Urquell. Jen velmi nakrátko se tak česká cena aspoň trochu blíží té, za kterou lze běžně bez veškerých slev nakupovat plzeň i některá další česká piva v Německu. Pro sousední pivní velmoc není prostě "český originál" žádné nóbl pití. Zkrátka běžná cena.

Zatímco v Česku obvykle platíme v poslední době za půllitrovou lahev dvanáctky z Plzně v průměru kolem 35 korun (v plechovce je ještě o tři koruny dražší), v německých obchodech necelé euro, takže podle aktuálního kurzu necelých 25 korun. Znamená to úsporu 200 korun na jedné přepravce.

Ceny piva v Německu - original Pilsen v plechu a přepravka Budweiser Budvar | Video: Ondřej Stratilík

Zjistit, za kolik se česká piva aktuálně prodávají u našich západních sousedů, jsme vyrazili v sobotu 17. května do saského Altenbergu. Městečka na druhé straně Krušných hor proslaveného biatlonovým areálem a ledovým korytem pro bobisty a skeletonisty.

Hned na kraji města stojí diskont Netto. Tam se půllitrová plechovka ležáku Pilsner Urquell prodává za 0,99 eura, v přepočtu za 24,7 koruny. V přepravkách tam mají i sladší budějovický Budweiser Budvar. Ten je v půllitrové lahvi za 0,95 eura, tedy za 23,6 koruny.

Na druhé straně Altenbergu pak nacházíme hypermarket sítě Edeka. Pivní nabídku má mnohem širší, nicméně ležáky Pilsner Urquell v regálech chybí - jsou vyprodané. Z cenovek je zřejmé, že multipack šesti třetinek stojí 5,29 eura - v přepočtu tedy 132 koruny.

Půllitrová lahev tmavého Kozla z Velkých Popovic vychází na 25,40 koruny. Za stejnou cenu je - alespoň dle cenovky u vykoupeného regálu - i světlý ležák Kozel Premium. Jako by u nás stál Kozel zhruba stejně jako plzeň.

Podobné ceny mají obchody i jinde v Německu. Důvodů nízké ceny v tamních řetězcích je víc. V Německu například platí sazba DPH 19 procent, v Česku je o dva procentní body vyšší. Tím hlavním ale je, že pro Němce, pivní velmoc s obrovskou konkurencí, je prostě Pilsner Urquell úplně běžné pivo. Nic extra.

"V Česku se Prazdroji podařilo vybudovat u Pilsner Urquellu pověst čehosi super kvalitního. Jakési pivní ikony. A za to lidé platí vyšší cenu. Jenže to jinde asi neplatí, určitě ne v Německu. U nás je to naprosto běžné, i když dobré pivo, jakých máme v regálech stovky," popsal situaci Günter Wagner, který se v Norimberku zabývá poradenstvím pro malé a střední podniky a pravidelně pobývá i v Plzni.

Sám Plzeňský Prazdroj už před časem nabídl vysvětlení, že pivo je národní nápoj nejen v Česku, ale i v Německu. A pro většinu řetězců je pivo hlavním lákadlem, aby nakupující navštívili daný obchod a pořídili svůj nákup u nich. To může být jedním z důvodů, proč ho německé řetězce drží cíleně na nižší úrovni než v okolních státech.

V Německu také platí, že podíl obchodů na celkové spotřebě piva je ještě větší než českých 70 procent. O to větší konkurence tam v regálech obchodníků panuje. Tím spíš, že Německo nemá žádného tak výrazného producenta, jako je v Česku Prazdroj.

"Zatímco u nás má Prazdroj jako největší producent významný tržní podíl 43 procent na celkové spotřebě, v Německu v konkurenci téměř 1500 pivovarů má lídr Radeberger jen 15 procent trhu," popsal situaci před časem Tomáš Maier z České zemědělské univerzity Praha.

Značně jiná situace panuje v případě, že by se český občan rozhodl nakupovat Pilsner Urquell v Polsku, na Slovensku nebo v Rakousku. Tam nemá význam pro český originál jezdit.

V polských obchodech vychází půllitrová plechovka nebo lahev plzně na sedm až devět zlotých, tedy v přepočtu 40 až 52 koruny, v Rakousku a na Slovensku zaplatíme nejčastěji kolem 1,3 až 1,5 eura, tedy zhruba stejně jako v Česku - v rozmezí od 33 do 37 korun.