Návštěvnost webů z Googlu po nasazení umělé inteligence klesla až o 40 procent

Český Google zavedl odpovědi ve vyhledávání za pomoci AI letos na jaře nejprve ve zkušebním provozu, v současnosti jej používá běžně. Nabízí tak hned na prvním místě odpověď na dotaz vytvořenou AI a teprve dále odkazy na výsledky na jednotlivých stránkách.
Pro hodnocení dopadu AI overviews na návštěvnost českých webů napříč trhem je ale podle ředitelky Sdružení pro internetový rozvoj Terezy Tůmové zatím stále brzy.
"Už nyní ale vidíme, že tento přístup může významně proměnit fungování on-line ekosystému. Vliv AI overviews na návštěvnost serveru se odvíjí od typu obsahu. U webů, které mají vysoký podíl návštěvnosti z vyhledávačů (tzv. SEO návštěvnost), pozorujeme pokles návštěvnosti. Uživatel totiž často získá odpověď přímo ve vyhledávači a nemá pak potřebu přecházet na samotný web. To se následně odráží i na objemu zobchodované inzerce," uvedla Tůmová.
Druhou rovinu podle Tůmové představuje otázka využívání autorského obsahu. Dosavadní model fungoval tak, že vyhledávač prostřednictvím výsledků přiváděl uživatele na stránky vydavatelů a provozovatelů. V případě AI overviews je ale obsah vyhledávačem využit a použit, uživatel však zůstává přímo v prostředí vyhledávače a nemá motivaci přejít na zdrojový web.
Razantní dopady u zpravodajských webů
Podle statistik skupiny Creative Dock klesla návštěvnost specializovaných webů a e-shopů meziročně asi o 20 procent. Výrazně to proměnilo uživatelské chování při hledání informací.
"U zpravodajských portálů či recenzních stránek jsou dopady ještě razantnější, u některých zpravodajských serverů je pokles návštěvnosti až 40 procent. Tyto změny ilustrují, že optimalizace výsledků vyhledávání, jak ji známe, dnes už nestačí. Je nutné posílit značku, přímý kontakt se zákazníkem a diverzifikovat kanály, například směrem k direct nebo sociálním sítím," uvedl datový ředitel Creative Docku Adam Hanka.
Marketingová společnost Mailkit eviduje u obchodních partnerů pokles webů a e-shopů meziročně zhruba o 20 až 25 procent. "V reálném světě to představuje tisíce ztracených návštěvníků denně. Počet vyhledávání, která nevygenerují žádný klik na webové stránky, roste a pro e-shopy to znamená fundamentální změnu," uvedl Libor Nádvorník z Mailkitu.
Z pohledu e-mail marketingu se podle něj nyní stává klíčové budovat přímou komunikaci s klienty, protože organická návštěvnost z Googlu již není spolehlivým zdrojem kontaktů.
"Firmy musí urychleně diverzifikovat své marketingové kanály a posílit vlastní databáze, jinak mohou čelit dramatickému poklesu konverzí a z dlouhodobého horizontu také tržeb," dodal Nádvorník.