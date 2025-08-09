Zprávy

Projděte se úchvatnými virtuálními světy: Nová AI Googlu slibuje nebývalou revoluci

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 16 minutami
Google a DeepMind představily revoluční AI Genie 3, která dokáže na základě jednoduchých textových příkazů vytvářet dechberoucí fotorealistické světy, ve kterých se můžete téměř volně pohybovat. Tato technologie slibuje zásadní změnu v tvorbě her a filmů, ale zároveň skrývá jedno zásadní omezení, které může její praktické využití výrazně omezit.
Krotitelé bossů - Google Genie 3 (výstřižek) | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Genie 3 je prvním modelovým systémem od DeepMind, který umožňuje reálné interaktivní procházení generovaných světů - a to dokonce při 24 snímcích za sekundu ve 720p rozlišení. To umožňuje vytvářet prostředí podle textových pokynů, která působí věrohodně. Dokonce i po několika minutách interakce.

Pusťte si celou epizodu také jako podcast:

Model zvládá simulovat fyziku, počasí, vegetaci i fantaskní krajiny - od sopkového terénu po mystické lesy nebo katastrofické scenérie. Zachovává si vizuální paměť až na několik minut, což umožňuje reálný pocit návaznosti scén.

Genie 3 nicméně generuje svět po jednotlivých snímcích, nikoli opravdový 3D prostor jako klasické enginy, ve kterých se tvoří videoherní svět. Výsledek je tedy spíš vizuální iluze než plnohodnotná interaktivní realita. Navíc má omezený akční prostor, nedokáže simulovat složitou interakci vícero postav ani přesně reprodukovat skutečná místa. Na nějakou konzistentní práci na svém vlastním virtuálním světě jen za pomoci textových příkazů si tedy budeme muset asi ještě chvíli počkat.

Pusťte si celý díl podcastu Krotitelé bossů:

Krotitelé Bossů - Mafia: The Old Country | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross
 
Mohlo by vás zajímat

Trump se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Další setkání má být v Rusku

Trump se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Další setkání má být v Rusku

Jako z jiného století. Tatra 138 budovala socialismus, přitom znamenala velký skok

Jako z jiného století. Tatra 138 budovala socialismus, přitom znamenala velký skok
21 fotografií

Asi netušili, co stvoří. Před Putinem Rusko ovládala dnes už zapomenutá skupina lidí

Asi netušili, co stvoří. Před Putinem Rusko ovládala dnes už zapomenutá skupina lidí
1:05

Češi vydělávají přes Airbnb miliardy. Někteří našli trik, jak neplatit žádné daně

Češi vydělávají přes Airbnb miliardy. Někteří našli trik, jak neplatit žádné daně
Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Krotitelé bossů videohra umělá inteligence Google

Právě se děje

před 15 minutami

Psychiatrie v Thomayerově nemocnici: starý nábytek, nová výmalba. Jak ale léčí děti?

Psychiatrie v Thomayerově nemocnici: starý nábytek, nová výmalba. Jak ale léčí děti?
Prohlédnout si 16 fotografií
Ve stejném domě jsou psychiatrie i porodnice.
Ve stejném domě jsou psychiatrie i porodnice.
před 16 minutami
KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Jak dobře znáte slavné filmové scény, kde se popíjí?
Infografika

KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Jak dobře znáte slavné filmové scény, kde se popíjí?

Vzpomenete si, co si v baru objednával Jeff Lebowski nebo agent 007? A vybavíte si hlášky, které scény s alkoholem doprovází?
před 16 minutami
Projděte se úchvatnými virtuálními světy: Nová AI Googlu slibuje nebývalou revoluci
3:22

Projděte se úchvatnými virtuálními světy: Nová AI Googlu slibuje nebývalou revoluci

Revoluce v tvorbě her a filmů? Generativní AI Genie 3 dokáže vytvořit úchvatné světy
Aktualizováno před 58 minutami
Trump se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Další setkání má být v Rusku

ŽIVĚ
Trump se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Další setkání má být v Rusku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trápení, ztráta, kanár. Krejčíková v Cincinnati postoupila po divokém průběhu

Trápení, ztráta, kanár. Krejčíková v Cincinnati postoupila po divokém průběhu

Barbora Krejčíková je na turnaji v Cincinnati ve druhém kole, když porazila domácí Alyciu Parksovou 6:4, 4:6 a 6:0.
před 1 hodinou

Mátěráda či Roubenka u Babi. Chaloupky, kde si odpočinete ještě toto léto

Mátěráda či Roubenka u Babi. Chaloupky, kde si odpočinete ještě toto léto
Prohlédnout si 33 fotografií
Roubenky Na Dupačce.
Roubenky Na Dupačce.
před 1 hodinou
Takový pracant stojí za ty peníze, chválí Šulce v Lyonu. Volba čísla vzbudila poprask

Takový pracant stojí za ty peníze, chválí Šulce v Lyonu. Volba čísla vzbudila poprask

Má za sebou první týden v novém působišti. Český fotbalový záložník Pavel Šulc se rozkoukává ve Francii.
Další zprávy