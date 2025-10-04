Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů platformy Discord

Problém se týká omezeného počtu uživatelů platformy Discord, kteří se obrátili na zákaznickou podporu. Uniklá data mohou zahrnovat například jména a e-mailové adresy, ale nikoli hesla či úplná čísla kreditních karet, uvedla platforma. Přesnější údaje o počtu dotčených uživatelů neposkytla.
Platforma oznámila, že bude uživatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Dodala, že při vyšetřování záležitosti spolupracuje s úřady. Cílem útoku podle ní bylo získat výkupné.
Komunikační platforma Discord funguje od března 2015 a populární je především mezi hráči počítačových her. Platformu podle jejích internetových stránek používá každý měsíc přes 200 milionů lidí po celém světě.