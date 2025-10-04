Zahraničí

Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů platformy Discord

ČTK ČTK
před 32 minutami
Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord, a to prostřednictvím kybernetického útoku na jednoho z poskytovatelů služeb pro tuto platformu. Společnost Discord o tom informovala v tiskové zprávě.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Discord

Problém se týká omezeného počtu uživatelů platformy Discord, kteří se obrátili na zákaznickou podporu. Uniklá data mohou zahrnovat například jména a e-mailové adresy, ale nikoli hesla či úplná čísla kreditních karet, uvedla platforma. Přesnější údaje o počtu dotčených uživatelů neposkytla.

Související

Přední evropští činitelé vítají odpověď Hamásu na Trumpův plán

Emmanuel Macron a Donald Trump

Platforma oznámila, že bude uživatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Dodala, že při vyšetřování záležitosti spolupracuje s úřady. Cílem útoku podle ní bylo získat výkupné.

Komunikační platforma Discord funguje od března 2015 a populární je především mezi hráči počítačových her. Platformu podle jejích internetových stránek používá každý měsíc přes 200 milionů lidí po celém světě.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruský útok zasáhl na Ukrajině osobní vlak, hlášeno několik mrtvých

Ruský útok zasáhl na Ukrajině osobní vlak, hlášeno několik mrtvých

Přední evropští činitelé vítají odpověď Hamásu na Trumpův plán

Přední evropští činitelé vítají odpověď Hamásu na Trumpův plán

Německá policie potvrdila výskyt dronů nad letištěm v Mnichově, provoz obnoven

Německá policie potvrdila výskyt dronů nad letištěm v Mnichově, provoz obnoven

Polsko hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu Česka

Polsko hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu Česka
zahraničí Aktuálně.cz Obsah únik dat hacker hry e-mail heslo

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Volby táhnou, Cimrmani volí v Bratislavě. "Já hlasoval pro změnu," svěřil se Klaus

ŽIVĚ
Volby táhnou, Cimrmani volí v Bratislavě. "Já hlasoval pro změnu," svěřil se Klaus

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 14 minutami
Ruský útok zasáhl na Ukrajině osobní vlak, hlášeno několik mrtvých

ŽIVĚ
Ruský útok zasáhl na Ukrajině osobní vlak, hlášeno několik mrtvých

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů platformy Discord

Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů platformy Discord

Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord, a to prostřednictvím kybernetického útoku.
před 56 minutami
Nosková - Pegulaová 0:0. Češka bojuje o finále mnohamilionového turnaje v Pekingu

ŽIVĚ
Nosková - Pegulaová 0:0. Češka bojuje o finále mnohamilionového turnaje v Pekingu

Sledujte online přenos ze semifinále turnaje v Pekingu mezi Lindou Noskovou a Jessicou Pegulaovou z USA. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
před 57 minutami
"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?

"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?

Někteří politici zamířili do pražské Sapy, někteří vsadili na předvolební klipy s mladými Vietnamci v hlavní roli.
Aktualizováno před 59 minutami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
Aktualizováno před 1 hodinou
Přední evropští činitelé vítají odpověď Hamásu na Trumpův plán

Přední evropští činitelé vítají odpověď Hamásu na Trumpův plán

Příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích je na dosah, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na odpověď Hamásu na plán Trumpa.
Další zprávy