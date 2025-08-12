Ekonomika

Musk hrozí Applu žalobou, firma prý porušuje antimonopolní pravidla

před 29 minutami
Americký miliardář Elon Musk obvinil americkou technologickou společnost Apple z porušování antimonopolních pravidel. Pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým firma ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok založený na umělé inteligenci (AI). Informují o tom list Finacial Times a agentura Reuters.
Elon Musk: "Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel."
Elon Musk: "Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel."

Musk tvrdí, že Apple ve svém obchodě App Store neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systém ChatGPT. Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac, upozorňuje Reuters.

"Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel," uvedl Musk. Dodal, že jeho firma působící v oblasti umělé inteligence xAI v této souvislosti podnikne právní kroky.

"Je to pozoruhodné tvrzení, když vezmu v potaz, co jsem slyšel vyprávět o tom, jak Elon manipuluje se sítí X, aby zvýhodnil sebe a své společnosti a poškodil konkurenty a lidi, které nemá rád," reagoval na Muskovo obvinění šéf společnosti OpenAI Sam Altman.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

 
Aktualizováno před 19 minutami
před 29 minutami
Další zprávy