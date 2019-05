Mezi včelaři panují spory. Spolek navrhuje odstřihnout Český svaz včelařů od dotací

před 1 hodinou

Dotace z včelařského programu by neměl přerozdělovat včelařům Český svaz včelařů, ale včelaři sami by měli o dotace žádat. Požaduje to Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV), která sdružuje zhruba tisícovku včelařů. Společnosti na úterní tiskové konferenci uvedla, že je zbytečné, aby svaz fungoval jako mezičlánek. Podle ministerstva zemědělství by to ale znamenalo vysokou administrativní zátěž.

Český svaz včelařů sdružuje 60 tisíc včelařů, což je prakticky veškerá včelařská veřejnost. Existují však i další spolky, například Včelařský spolek Moravy a Slezska, který vznikl v roce 2016, jehož členové nesouhlasili s fungováním svazu. PSNV byla založená v roce 2000, snaží se vzdělávat včelařskou veřejnost. PSNV v úterý rovněž hovořila o nedůvěryhodnosti vedení svazu po kauzách jako byly Včelpo nebo Včela Předboj. Svaz podle společnosti poškodil dobré jméno českého medu, který se stát snažil v Česku i zahraničí budovat. Vláda naposledy schvalovala tříletý včelařský program v roce 2016. Podle něj měli dostat v dalších třech letech včelaři 232 milionů korun. Současný návrh na příští období zatím není zveřejněný. Podle PSNV se v něm však opisují věci z minulého programu, které již nejsou aktuální. Polovina peněz v programu jde z českých zdrojů, zbytek z evropských fondů. Ministerstvo sdělilo, že zvažovalo o tom, že by v období 2020 až 2022 žádali o dotace jednotliví včelaři. Žádostí je ale ročně 3000 až 3500. "Administrace žádostí by v současné době představovala pro platební agenturu (Státní zemědělský intervenční fond) nadměrnou administrativní zátěž, což by také znamenalo zvýšené finanční nároky na státní rozpočet," uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Ministerstvo podle něj v průběhu přípravy na čerpání dotací pro období 2023 až 2025 vyhodnotí systém podávání žádostí prostřednictvím více žadatelů. "Opět poté zváží možnost podávání žádostí o dotace jednotlivými včelaři," dodal Bílý. Včelpo stále nesmí prodávat med, trvají na svém veterináři číst článek Do přípravy nového programu měly být podle Leopolda Mately z PSNV přizvány včelařské spolky. "My jsme byli přizváni až na naše vyzvání," uvedl. Podle něj pak byla na podání připomínek k programu stanovena velmi krátká doba. "A ty následně nebyly vypořádány, nebyly dělány zápisy z jednání. Nepředstavujeme si, že by takto měla vypadat partnerská spolupráce," dodal. Peníze v programu jsou podle společnosti rovněž zbytečně vynakládané stále více na boj s nemocí varroázou a upozaďuje se technická podpora včelařům. Společnost Včelpo patřila včelařskému svazu. Vedení svazu včelařů v listopadu 2015 rozhodlo o zastavení prodeje všech výrobků Včelpa, protože neodhalený viník přimíchával do českého medu ukrajinský med s antibiotiky. Jejich používání při léčení včel je v Evropské unii zakázané. Následně Včelpo začalo med znovu prodávat, dokud mu to veterináři opět nezakázali. Kvůli antibiotikům v medu dostal podnik a prodejci jeho medu v minulosti milionové pokuty. 28 fotografií Foto: Výroba medu v Česku. Romantiku střídá robot, automatická linka i med z Chile