Meta podepsala s Googlem smlouvu o cloudu za deset miliard dolarů

před 3 hodinami
Americká společnost Meta Platforms podepsala s firmou Google smlouvu o poskytování cloudových služeb. Má hodnotu deseti miliard dolarů (212 miliard Kč) a je na šest let, uvedl zdroj agentury Reuters. Na transakci předtím upozornil web The Information.
Pro Google je to po dohodě s další americkou společností OpenAI druhá velká smlouva, kterou v poslední době uzavřel. Meta bude díky ní využívat servery, úložiště a síťové a další služby Google Cloud, uvedl zdroj Reuters.

Zpráva přichází po červencovém prohlášení generálního ředitele Mety Marka Zuckerberga, že společnost vynaloží stovky miliard dolarů na vybudování několika obrovských datových center pro umělou inteligenci (AI).

Agentura Bloomberg napsala, že se Metě podařilo přetáhnout z firmy Apple dalšího vedoucího pracovníka pro oblast AI. Je jím Frank Chu, který se podle zdrojů Bloombergu připojí k týmu Meta Superintelligence Labs (MSL), kde už pracuje několik kolegů z jeho bývalé práce, včetně bývalého vedoucího týmu Applu pro umělou inteligenci.

Meta se přitom chystá zpomalit nábor do oddělení AI. V interní zprávě se podle Bloombergu píše, že firma dočasně pozastavuje nábor ve všech týmech MSL, s výjimkou pozic, které jsou klíčové pro podnikání.

 
