Madeta sehnala dalších 175 tisíc litrů mléka denně. Postupně látá "německou ztrátu"

Největší česká mlékárna Madeta si zajistila náhradních 175 000 litrů mléka poté, co od 1. července přišla o 200 000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH, které navýšilo své dodávky do Německa.

Madeta bude pro novou sýrárnu, kterou otevře příští rok v Plané nad Lužnicí, potřebovat navíc až 200 000 litrů mléka denně. Tržby letos čeká firma 5,2 miliardy Kč. Ve středu to řekl generální ředitel Madety Milan Teplý. Před poklesem dodávek zpracovala firma denně 950 000 litrů mléka.

Madeta má novou roční smlouvu s firmou Interlacto na denní dodávky 50 000 litrů mléka. Další část vykrývá mlékem z Vysočiny a střední Moravy, vozí ho až od Přerova. Od druhého čtvrtletí 2020 by měla dostávat i mléko od firmy Agro 2000, 75 000 litrů denně. JIH dál dodává podle nové smlouvy Madetě 500 000 litrů mléka denně.

JIH má asi 190 členů - prvovýrobců, kontroluje 16 procent českého trhu s mlékem, denně zobchoduje 1,32 milionu litrů. Od července víc dodává mlékárně Goldsteig v německém Chamu.

Madeta kvůli nižším dodávkám přestala dočasně vyrábět sušené mléko. Trvanlivého mléka, kterého loni v litrových krabicích vyrobila 97,5 milionu litrů, letos meziročně vyrobí méně než polovinu. Madetě stouply náklady na svoz mléka denně o 50 000 Kč, vzrostly i náklady na technologie.

"Ovlivnilo to výroby, jako je sušené mléko pro arabský trh, kde momentálně nemusíme tak chvátat, protože se v Libanonu válčí, není to ani průchozí z hlediska dodávek. Ovlivnilo to objem výroby trvanlivého mléka a některé faktory v drobném balení čerstvého mléka. Necháváme to konkurenci, protože na to nemáme surovinu," řekl Teplý. Trvanlivé mléko je podle něj komodita, která se často prodává pod výrobními náklady.

Některým dodavatelům Madeta nabízí, že koupí jejich akcie, aby si s nimi zajistila stabilní obchodní vztah. Teplý by chtěl mít takto kontrolu nad 750 000 litry mléka denně. "Snažím se o to, abychom mohli mluvit do toho, jak se to bude odvíjet," řekl Teplý. V listopadu měla Madeta výkupní cenu 9,02 koruny za litr mléka.

Teplý doufá, že firma dosáhne letos plánovaných tržeb 5,2 miliardy. Prodejně se daří. "Čekal jsem, že když odešlo dvacet procent suroviny, tak dvacet procent obratu bude v háji, ale prodává se dobře," řekl.

Madeta, jež zaměstnává 1500 lidí, měla loni konsolidované tržby 5,56 miliardy korun a konsolidovaný zisk po zdanění 179,8 milionu Kč. Exportuje kolem pětiny produkce, hlavně bílé přírodní sýry a sýry eidamského typu. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Aktuálně má 220 dodavatelů. Nabízí přes 250 druhů výrobků.