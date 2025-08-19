Ekonomika

Letušky a stevardi Air Canada od soboty stávkují, nelétají ani do Prahy

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Zástupci letecké společnosti Air Canada a odborového svazu zaměstnanců veřejného sektoru reprezentujícího 10 tisíc stávkujících letušek a stevardů se v noci na úterý sešli k jednání. Informovala o tom agentura Reuters. Jde o vůbec první jednání mezi těmito stranami od chvíle, kdy se odboráři téměř před týdnem rozhodli jít do stávky.
Air Canada, Toronto
Air Canada, Toronto | Foto: Shutterstock

Stávka, jež začala v sobotu, neskončila ani poté, co nezávislá rada pro vztahy v průmyslu označila akci odborářů za nezákonnou. Stevardi a letušky zastoupení  vyhlásili stávku poté, co selhala jednání o nové kolektivní smlouvě, což podle Reuters o víkendu narušilo cestovní plány stovek tisíc cestujících.

Firma již dříve uvedla, že všechny lety budou až do pondělního odpoledne místního času zrušeny (pondělní večer SELČ). Letecká společnost kvůli stávce jen o víkendu zrušila 700 spojů, včetně dvou letů mezi Prahou a Torontem. Na 100 tisíc cestujících muselo hledat náhradní přepravu nebo zůstat na místě.

Ministryně práce Patty Hajduová v sobotu uvedla, že požádala radu CIRB, aby oběma stranám nařídila závaznou arbitráž a okamžité ukončení stávky. O přesun sporu k závazné arbitráži požádaly vládu v Ottawě samy aerolinky. Naopak odbory požadovaly řešení vyjednané s vedením Air Canada, protože arbitráž podle nich zmírní tlak na leteckou společnost.

 
ekonomika Kanada aerolinky stávka letuška stevardi odbory

