Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Farmářům zbývá sklidit 6050 hektarů obilnin, tedy půl procenta ploch, a posledních 597 hektarů řepky.
"Letošní sklizeň základních obilovin je pro zajištění domácí spotřeby obilovin dostačující, dlouhodobě se spotřeba pohybuje ve výši kolem pěti milionů tun," uvedlo ministerstvo. Loni ke konci srpna dosahovala produkce obilovin 7,08 milionu tun.
Oproti loňské sklizni je vyšší také produkce řepky, aktuálně při průměrném hektarovém výnosu 2,98 tuny na hektar dosahuje výše téměř jednoho milionu tun, což je o téměř 6000 tun více než byl odhad statistiků. Loňská produkce řepky činila 961 491 tun.
Nejvíce pěstovaná plodina na českých polích, pšenice ozimá, je sklizena z 99,58 procenta ploch a její produkce dosahuje téměř pěti milionů tun, což je o zhruba 300 tisíc tun více oproti loňsku.
Podle předsedy komoditní rady pro obiloviny a olejniny Agrární komory Martina Volfa byly žně letos nejpomalejší za posledních 15 let. Vzhledem k počasí podle něj hrozilo, že obiloviny nebudou dosahovat dostatečné kvality. "Naštěstí se to nepotvrdilo a kvalita je dobrá. Nestalo se to, čeho jsme se obávali, že by obiloviny kvůli horší kvalitě spadly z potravinářských do krmných," uvedl už dříve.
Z analýzy ministerstva vyplývá, že kvalita pšenice je převážně dobrá. "Pšenice má dobrou objemovou hmotnost a obsah bílkovin je na výrazně lepší úrovni než v loňském roce. Také kvalita bílkovin je letos v průběžném průměru lepší, než byla konečná hodnota v loňském roce," napsalo ministerstvo.
Zatím se podle resortu ani příliš neprojevil negativní dopad srážek na objemovou hmotnost pšenice, vysoká vlhkost porostů v době zralosti ale způsobila v mnoha případech napadení klasů a následně zrn obilnými černěmi. Jde o škůdce, který může mít negativní dopad na kvalitu zrna.
Také analyzované vzorky ječmene podle ministerstva vykazují velmi dobrou klíčivost a nízký podíl poškozených zrn. "U jarního ječmene sklizeného po nepříznivém období se začíná projevovat nižší číslo poklesu a nižší klíčivost. Lze však předpokládat, že ječmen sklizený v dalších regionech, zejména po obdobích dešťů, bude vykazovat nižší kvalitu," uvedlo ministerstvo.
Zcela ukončenou sklizeň obilnin a řepky měl jako první Olomoucký kraj. Dožínky mohli následně slavit zemědělci po celé Moravě, v Ústeckém kraji a Kraji Vysočina. Nejméně ploch dosud posekali farmáři v Libereckém kraji, zbývá jim sklidit ještě téměř sedm procent ploch, podobně jako u řepky v Karlovarském kraji.