Koruna teď mírně oslabuje, spekulanti čekají s vybíráním zisků

před 1 hodinou

V porovnání s pondělním obchodováním dnes česká měna oslabovala a pohybovala se okolo úrovně 26,70 koruny za euro. Oproti konci intervencí ale posílila o 30 haléřů. Podle guvernéra Jiřího Rusnoka zatím zahraniční hráči s vybíráním zisků na koruně vyčkávají.

Praha - Česká měna dnes zatím oslabuje, v porovnání se závěrem pondělního obchodování ztrácí zhruba desetník. V deset hodin dopoledne se kurz pohyboval okolo úrovně 26,70 korun za euro. Od ukončení intervencí, které Česká národní banka oznámila minulý týden ve čtvrtek, je však koruna přibližně o 30 haléřů silnější.

V pondělí ráno se kurz vyšplhal až na 26,50 koruny za euro, když hlavní vliv na obchodníky zřejmě měla čísla o inflaci a statistiky z trhu práce. Data zvýšila očekávání ohledně budoucího zvyšování úrokových sazeb ze strany centrální banky. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zrychlil v souladu s očekáváním trhu na 2,6 procenta z únorových 2,5 procenta, a dosáhl tak nejvyšší úrovně od listopadu 2012. Míra nezaměstnanosti klesla na 4,8 procenta - nejnižší hodnotu od ledna 2009.

"Stabilní výhled na inflaci a mírné přehřívání ekonomiky bude dle našeho názoru motivovat ČNB k dalšímu zpřísňování měnové politiky, a to zejména v situaci, kdy by kurz koruny setrval delší dobu na zhruba současné úrovni," uvedl v pondělí hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Domnívá se, že zahájení cyklu zvyšování sazeb nastane již letos.

Tomu by nasvědčovala i slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Podle něj ČNB začne se zvyšováním úrokových sazeb na přelomu tohoto a příštího roku.

Opuštění takzvaného kurzového závazku, během něhož ČNB uměle oslabovala kurz české měny nad úroveň 27 korun za euro, se zatím obešlo bez výraznějších výkyvů na devizovém trhu.

"Dali jsme si velkou práci s tím, abychom trh připravili na to, že k tomu dojde, že to nastane v nějakém brzkém období," řekl Rusnok ke konci intervencí v rozhovoru pro deník Právo. "Všichni tak měli dost času se na to připravit. To sehrálo významnou roli v tom, že se trh po oznámení konce kurzového závazku nijak nezbláznil," dodal.

Důležitou roli ve vývoji kurzu české měny po konci intervencí sehrála podle Rusnoka i "překoupenost" trhu s korunou. Zahraniční hráči, kteří ve velkém sázeli na posílení koruny, podle něj zatím vyčkávají. "Je zjevné, že chtějí-li se dočkat nějakého zajímavého, pro ně přijatelného kladného výnosu z této přece jen mírně rizikové akce, tak musejí být do jisté míry trpěliví," řekl Rusnok. Tím pádem se nemohou všichni zahraniční investoři okamžitě vrhnout na trh a začít vybírat zisky.

autor: Jaroslav Krejčí

