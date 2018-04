Koruna do tří let posílí na 23,80 Kč za euro, čekají analytici. Ekonomika ale zpomalí

před 45 minutami

Praha - Růst české ekonomiky bude v následujících letech zpomalovat. Z letošních zhruba 3,5 procenta by měl růst zpomalit do roku 2021 na 2,5 procenta. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 16 odborných institucí.

Zároveň by podle odhadů měla postupně posilovat koruna, a to z letošních průměrných 25,10 koruny za euro až na 23,80 koruny za euro v roce 2021.

Letos i příští rok by podle materiálu měl být růst ekonomiky tažen výhradně domácí poptávkou, jejíž dynamika podpoří růst dovozu.

Letos by měl podle průzkumu hrubý domácí produkt stoupnout o 3,5 procenta, příští rok zpomalit na tři procenta a v roce 2020 dále zpomalit na 2,6 procenta. V roce 2021 pak čekají ekonomové další mírné zpomalení na 2,5 procenta.

Samotné ministerstvo financí čeká letos růst ekonomiky o 3,6 procenta a příští rok o 3,3 procenta. Česká národní banka v únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 3,6 procenta a příští rok o 3,2 procenta.

Novou prognózu centrální banka zveřejní na počátku května. "Základní tendence vývoje v letech 2018 až 2021, s nimiž ministerstvo financí počítá v aktuální makroekonomické predikci, jsou s prognózami ostatních institucí konzistentní," uvedl uvedl úřad v materiálu.

Průměrná míra inflace by měla letos zpomalit na 2,1 procenta a příští rok na dvě procenta. "Přispěje k tomu protiinflační efekt posilujícího měnového kurzu, proinflačně však na druhou stranu budou působit domácí poptávkové tlaky," uvedl úřad. V roce 2020 a 2021 by měla být inflace 1,9 procenta.

Vybrané ukazatele z průzkumu ministerstva financí:

2018 (průměrný údaj)

2019 (průměrný údaj)

HDP 3,5 % 3 % Průměrná inflace 2,1 % 2 % Kurz 25,1 Kč/EUR 24,6 Kč/EUR Míra nezaměstnanosti (VŠPS) 2,5 % 2,5 %

2020 (průměrný údaj) 2021 (průměrný údaj) HDP 2,6 % 2,5 % Průměrná inflace 1,9 % 1,9 % Kurz 24,2 Kč/EUR 23,8 Kč/EUR Míra nezaměstnanosti (VŠPS) 2,7 % 2,7 %

Výsledky vycházejí z předpovědí ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva práce a sociálních věcí, České národní banky, společnosti Akcenta, Citibank, České spořitelny, ČSOB, Deloitte, Hospodářské komory ČR, Institutu ekonomických studií FSV UK, ING Bank, Komerční banky, Raiffeisenbank, Svazu průmyslu a dopravy ČR a UniCredit Bank. K nim byla přiřazena prognóza Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu.