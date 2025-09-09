Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Dohoda tak uklidňuje obavy ohledně nástupnictví po smrti 94letého Ruperta. Toto rodinné drama je považováno za jednu z inspirací pro televizní seriál Boj o moc (Succession), který je o vnitřních sporech členů mediální dynastie. Vyřešení sporu zachovává konzervativní zaměření Murdochových médií, podotkla agentura.
Podle dohody starší Rupertovy děti - James Murdoch, Elisabeth Murdochová a Prudence MacLeodová - prodají do šesti měsíců své osobní podíly ve firmách Fox a News Corp. Získají z toho přibližně 1,1 miliardy dolarů (22,7 miliardy Kč) každý. Sourozenci nebudou mít dále vliv na politické směřování mediálního konglomerátu. James se v posledních letech distancoval od rodinného podnikání, jako důvod uvedl neshody ohledně redakčního obsahu.
Vznikne také nový rodinný fond, který bude spravovat majetek v hodnotě zhruba 3,3 miliardy dolarů. Tento fond ovládne Lachlan Murdoch a jeho mladší sestry Grace a Chloe, které má Rupert z manželství s Wendi Deng Murdochovou. Lachlan je v současnosti předsedou správní rady News Corp., které patří The Wall Street Journal a The Times, a je považován za nejkonzervativnějšího z Rupertových nejstarších dětí.
O budoucnost mediálního impéria Ruperta Murdocha se loni na podzim rozhodovalo u soudu v americkém státě Nevada. Rupert Murdoch se tehdy snažil změnit podmínky rodinného fondu, který vznikl po jeho druhém rozvodu v roce 1999 a drží významné podíly ve Fox a News Corp, vydavateli listu The Wall Street Journal.
Původně měl fond po Murdochově smrti předat hlasovací práva ve firmách čtyřem nejstarším dětem - Prudence, Elisabeth, Lachlanovi a Jamesovi. Murdoch se ale obával, že tři z nich - James, Elisabeth a Prudence - by se mohli spojit a sesadit Lachlana, který stojí v čele obou společností. Proto navrhl změnu pravidel tak, aby jeho sourozenci nemohli Lachlanovi do vedení zasahovat. Podle listu The New York Times, který získal přístup k soudním dokumentům, byla právě tato obava hlavním důvodem sporu o nástupnictví. Soud v Renu ale v prosinci tento plán zamítl a označil postup Ruperta i Lachlana za nepoctivý. Toto rozhodnutí ale podle zdrojů otevřelo cestu k novým vyjednáváním o smírném urovnání.
Fox News patří mezi nejvýznamnější kabelové zpravodajské sítě v USA. Hraje vlivnou roli v americké politice, zejména mezi republikány, kteří si cení jejího konzervativně orientovaného publika.