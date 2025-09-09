Ekonomika

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

ČTK ČTK
před 47 minutami
Rodina mediálního magnáta Ruperta Murdocha uzavřela dohodu, která ukončuje rodinnou hádku o to, kdo bude ovládat jednu z nejznámějších globálních mediálních skupin zahrnujících Fox News, The Wall Street Journal a The New York Post. Kontrolu nad rodinným mediálním impériem si díky ní upevní politicky konzervativní nejstarší syn Lachlan, napsala v úterý agentura Reuters.
Miliardář a mediální magnát Rupert Murdoch se svými syny Lachlanem (vlevo) a Jamesem (vpravo) na snímku z roku 2016
Miliardář a mediální magnát Rupert Murdoch se svými syny Lachlanem (vlevo) a Jamesem (vpravo) na snímku z roku 2016 | Foto: Reuters

Dohoda tak uklidňuje obavy ohledně nástupnictví po smrti 94letého Ruperta. Toto rodinné drama je považováno za jednu z inspirací pro televizní seriál Boj o moc (Succession), který je o vnitřních sporech členů mediální dynastie. Vyřešení sporu zachovává konzervativní zaměření Murdochových médií, podotkla agentura.

Související

Skutečný boj o moc. Mezi magnátem Murdochem a jeho dětmi hoří spor o následnictví

rupert murdoch soud

Podle dohody starší Rupertovy děti - James Murdoch, Elisabeth Murdochová a Prudence MacLeodová - prodají do šesti měsíců své osobní podíly ve firmách Fox a News Corp. Získají z toho přibližně 1,1 miliardy dolarů (22,7 miliardy Kč) každý. Sourozenci nebudou mít dále vliv na politické směřování mediálního konglomerátu. James se v posledních letech distancoval od rodinného podnikání, jako důvod uvedl neshody ohledně redakčního obsahu.

Vznikne také nový rodinný fond, který bude spravovat majetek v hodnotě zhruba 3,3 miliardy dolarů. Tento fond ovládne Lachlan Murdoch a jeho mladší sestry Grace a Chloe, které má Rupert z manželství s Wendi Deng Murdochovou. Lachlan je v současnosti předsedou správní rady News Corp., které patří The Wall Street Journal a The Times, a je považován za nejkonzervativnějšího z Rupertových nejstarších dětí.

O budoucnost mediálního impéria Ruperta Murdocha se loni na podzim rozhodovalo u soudu v americkém státě Nevada. Rupert Murdoch se tehdy snažil změnit podmínky rodinného fondu, který vznikl po jeho druhém rozvodu v roce 1999 a drží významné podíly ve Fox a News Corp, vydavateli listu The Wall Street Journal.

Související

Vedení označil za s*áče a přicházel o sponzory. Carlson měl ve Foxu řadu skandálů

Tucker Carlson USA Fox News

Původně měl fond po Murdochově smrti předat hlasovací práva ve firmách čtyřem nejstarším dětem - Prudence, Elisabeth, Lachlanovi a Jamesovi. Murdoch se ale obával, že tři z nich - James, Elisabeth a Prudence - by se mohli spojit a sesadit Lachlana, který stojí v čele obou společností. Proto navrhl změnu pravidel tak, aby jeho sourozenci nemohli Lachlanovi do vedení zasahovat. Podle listu The New York Times, který získal přístup k soudním dokumentům, byla právě tato obava hlavním důvodem sporu o nástupnictví. Soud v Renu ale v prosinci tento plán zamítl a označil postup Ruperta i Lachlana za nepoctivý. Toto rozhodnutí ale podle zdrojů otevřelo cestu k novým vyjednáváním o smírném urovnání.

Fox News patří mezi nejvýznamnější kabelové zpravodajské sítě v USA. Hraje vlivnou roli v americké politice, zejména mezi republikány, kteří si cení jejího konzervativně orientovaného publika.

 
Mohlo by vás zajímat

Nové vysokorychlostní lokomotivy budou jezdit v Česku. Vypadají podobně jako "staré"

Nové vysokorychlostní lokomotivy budou jezdit v Česku. Vypadají podobně jako "staré"

České stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, průmyslová výroba o skoro dvě procenta

České stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, průmyslová výroba o skoro dvě procenta

Sociální podporu bere i rodina s 50 tisíci korun čistého. To brzy skončí

Sociální podporu bere i rodina s 50 tisíci korun čistého. To brzy skončí

Šéfka majetkového úřadu koupila velmi výhodně pozemek od Sekyra Group

Šéfka majetkového úřadu koupila velmi výhodně pozemek od Sekyra Group
ekonomika Aktuálně.cz Obsah USA zahraničí média Rupert Murdoch

Právě se děje

za okamžik

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo
Prohlédnout si 44 fotografií
Na mnichovském autosalonu se na stánku jednoho z dodavatelů objevilo Xiaomi YU7, čínské SUV konkurující třeba Tesle Modelu Y.
Firma ho nebude dovážet, ale podle jeho zástupce auto ukázala proto, že je technicky a technologicky zajímavé. Zkrátka jako takový poutač na svůj stánek.
před 10 minutami
Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Autoritářská hlava státu se tak podle svých kritiků snaží odvrátit pozornost od hluboké ekonomické a politické krize.
před 15 minutami
Nevím, jestli je Sparta pro české hráče vytoužená destinace, říká jednička draftu

Nevím, jestli je Sparta pro české hráče vytoužená destinace, říká jednička draftu

Start hokejové extraligy očima expertů v novém díle podcastu Bago, který vzniká ve spolupráci s Aktuálně.cz.
před 18 minutami

Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete

Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete
Prohlédnout si 6 fotografií
Dlouho očekávané železniční spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla se konečně začíná měnit ve skutečnost. Správa železnic totiž získala pravomocné povolení pro výstavbu podzemního nádraží přímo pod terminály ruzyňského letiště.
"Správa železnic získala pravomocné povolení pro stavbu. Půjde o první podzemní nádraží na české železnici. Dvě koleje a středové nástupiště umožní cestujícím pohodlný přístup přímo k oběma terminálům," uvedl na sociální síti X generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
před 32 minutami
Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

Podle obžaloby více než tři miliony korun určené pro neziskovku ve skutečnosti mířily na provoz rehabilitační kliniky, ve které lékařka figurovala.
před 47 minutami
Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Dohoda uklidňuje obavy ohledně nástupnictví po smrti 94letého Ruperta. Rodinné drama je považováno za inspirací pro seriál Boj o moc (Succession).
Aktualizováno před 1 hodinou
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

ŽIVĚ
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy